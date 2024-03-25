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Конфлікт Гаррі та Вільяма — як важка хвороба Кейт Міддлтон вплине та війну між братами

25 березня 2024 10:52
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Конфлікт Гаррі та Вільяма — як важка хвороба Кейт Міддлтон вплине та війну між братами
Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц і принцеса Уельські не планують примирення під час очікуваного візиту герцога Сассекського принца Гаррі до Великої Британії в травні. Вважається, що Гаррі та Меган "приватно" зв'язалися з Вільямом і Кейт після того, як у відео принцеса розповіла, що отримує "профілактичну" хіміотерапію.

Про це пише Daily Mail.

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Герцог і герцогиня Сассекські дізналися про стан Кейт лише тоді, коли світ дізнався новини. Королівський експерт заявив, що Кейт вирішила не розповідати Гаррі та Меган про свій рак, тому що їм "не можна довіряти".

Гаррі сподівається відвідати службу в соборі Святого Павла в Лондоні з нагоди десятої річниці Ігор Нескорених. Індивідуальний візит — ймовірно, без Меган та їхніх двох маленьких дітей Арчі та Лілібет – може стати можливістю налагодити стосунки з його братом Вільямом. Джерела, близькі до Вільяма та Кейт, припустили, що, коли Кейт і королю Чарльзу діагностували рак, "проблема Гаррі" — це останнє, про що вони думають.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Королівське джерело повідомило газеті цими вихідними, що Вільям "завжди робив усе можливе, щоб захистити свою сім’ю", тобто він зосереджений на забезпеченні приватного життя Кейт і захисту їхніх дітей.

Про контакт між двома братами повідомив королівський редактор ITV Кріс Шип. 39-річний герцог Сассекський раніше описував Кейт як "старшу сестру, у якої він ніколи не мав", коли вона заручилася з Вільямом 11 років тому. Однак його стосунки з принцом і принцесою Уельськими зруйнувалися. Востаннє Кейт зустрічалася з Гаррі після смерті королеви у вересні 2022 року.

Нагадаємо, стало відомо, як хвороба Кейт Міддлтон змінила стосунки у королівській родині. А фото з Меган Маркл та Кейт Міддлтон потрапило у скандал.

принц Гаррі
Кейт Міддлтон
принц Вільям
королівська родина

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