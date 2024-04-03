Музыкант Коля Серга признался, почему после оккупации Крыма не уехал из России

Украинский музыкант Коля Серга в Харькове. Фото: Instagram Коли Серги

Известный украинский певец, ведущий и шоумен Коля Серга вспомнил свою карьеру в России. В частности, артист, который с начала полномасштабного вторжения входит в состав ВСУ, признался, почему он раньше выступал в стране-агрессоре.

Об этом Коля Серга рассказал во время интервью каналу "Суспільне Культура" в YouTube.

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Известно, что после 2014 года украинский певец долгое время жил и строил свою карьеру на территории Российской Федерации. Коля Серга объяснил, почему он в тот момент не захотел возвращаться в родную Украину, где он родился.

Украинский музыкант Коля Серга во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный исполнитель признается, что тогда он совсем не воспринимал тот факт, что российские войска оккупировали Крым. По словам Коли Серги, если бы он тогда все понял, он бы совсем по-другому поступил. К тому же артист отметил, что тогда бы он вообще был на Майдане.

"Я не воспринял аннексию Крыма. Я не воспринял начало войны. И это была очень инфантильная позиция. Если бы я понимал, что происходит, поступил бы я иначе? Да, я бы поступил иначе. Я был бы на Майдане среди лучших людей", — объяснил украинский шоумен и музыкант Коля Серга.

Жизнь Коли Серги в РФ

Украинский шоумен в 2013 году впервые начал вести известное трэвел-шоу "Орел и решка" вместе с Региной Тодоренко, которая, кстати, недавно получила российское гражданство. В 2014 году Коля переехал в Москву и начал строить там успешную карьеру.

Там украинский музыкант прожил четыре года, а в 2020 году переехал в Киев. В начале полномасштабного вторжения Коля Серга вступил в ряды ВСУ и сейчас достойно защищает Украину от российских захватчиков.

Музыкант Коля Серга на выступлении перед военными. Фото: Instagram Коли Серги

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