Музикант Коля Сєрга зізнався, чому після окупації Криму не поїхав з Росії

Український музикант Коля Сєрга у Харкові. Фото: Instagram Колі Сєрги

Відомий український співак, ведучий і шоумен Коля Сєрга згадав свою кар’єру в Росії. Зокрема, артист, який з початку повномасштабного вторгнення входить до складу ЗСУ, зізнався, чому він раніше виступав у країні-агресорці.

Про це Коля Сєрга розповів під час інтерв’ю каналу "Суспільне Культура" в YouTube.

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Кар’єра Колі Сєрги в Росії після анексії Криму

Відомо, що після 2014 року український співак протягом тривалого часу жив і будував свою кар’єру на території Російської Федерації. Коля Сєрга пояснив, чому він в той момент не захотів повертатися до рідної України, де він народився.

Український музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий виконавець зізнається, що тоді він зовсім не сприймав той факт, що російські війська окупували Крим. За словами Колі Сєрги, якби він тоді всі зрозумів, він би зовсім по-іншому вчинив. До того ж артист зазначив, що тоді б він взагалі був на Майдані.

"Я не сприйняв анексію Криму. Я не сприйняв початок війни. І це була дуже інфантильна позиція. Якби я розумів, що відбувається, чи вчинив би я інакше? Так, я б вчинив інакше. Я був би на Майдані серед кращих людей", — пояснив український шоумен і музикант Коля Сєрга.

Життя Колі Сєрги в РФ

Український шоумен у 2013 році вперше почав вести відоме тревел-шоу "Орел і решка" разом з Регіною Тодоренко, яка, до речі, нещодавно отримала російське громадянство. У 2014 році Коля переїхав до Москви і почав будувати там успішну кар’єру.

Там український музикант прожив чотири роки, а у 2020 році вже переїхав до Києва. На початку повномасштабного вторгнення Коля Сєрга вступив до лав ЗСУ і зараз гідно захищає Україну від російських загарбників.

Музикант Коля Сєрга на виступі перед військовими. Фото: Instagram Колі Сєрги

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