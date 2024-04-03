Музикант Коля Сєрга зізнався, чому після окупації Криму не поїхав з Росії

Коля Сєрга згадав свою кар'єру в Росії після анексії Криму
Відомий український співак, ведучий і шоумен Коля Сєрга згадав свою кар’єру в Росії. Зокрема, артист, який з початку повномасштабного вторгнення входить до складу ЗСУ, зізнався, чому він раніше виступав у країні-агресорці.
Про це Коля Сєрга розповів під час інтерв’ю каналу "Суспільне Культура" в YouTube.
Кар’єра Колі Сєрги в Росії після анексії Криму
Відомо, що після 2014 року український співак протягом тривалого часу жив і будував свою кар’єру на території Російської Федерації. Коля Сєрга пояснив, чому він в той момент не захотів повертатися до рідної України, де він народився.
Відомий виконавець зізнається, що тоді він зовсім не сприймав той факт, що російські війська окупували Крим. За словами Колі Сєрги, якби він тоді всі зрозумів, він би зовсім по-іншому вчинив. До того ж артист зазначив, що тоді б він взагалі був на Майдані.
"Я не сприйняв анексію Криму. Я не сприйняв початок війни. І це була дуже інфантильна позиція. Якби я розумів, що відбувається, чи вчинив би я інакше? Так, я б вчинив інакше. Я був би на Майдані серед кращих людей", — пояснив український шоумен і музикант Коля Сєрга.
Життя Колі Сєрги в РФ
Український шоумен у 2013 році вперше почав вести відоме тревел-шоу "Орел і решка" разом з Регіною Тодоренко, яка, до речі, нещодавно отримала російське громадянство. У 2014 році Коля переїхав до Москви і почав будувати там успішну кар’єру.
Там український музикант прожив чотири роки, а у 2020 році вже переїхав до Києва. На початку повномасштабного вторгнення Коля Сєрга вступив до лав ЗСУ і зараз гідно захищає Україну від російських загарбників.
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