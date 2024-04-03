Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Коля Сєрга згадав свою кар'єру в Росії після анексії Криму arrow

Коля Сєрга згадав свою кар'єру в Росії після анексії Криму

3 квітня 2024 17:03
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Музикант Коля Сєрга зізнався, чому після окупації Криму не поїхав з Росії
Український музикант Коля Сєрга у Харкові. Фото: Instagram Колі Сєрги
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український співак, ведучий і шоумен Коля Сєрга згадав свою кар’єру в Росії. Зокрема, артист, який з початку повномасштабного вторгнення входить до складу ЗСУ, зізнався, чому він раніше виступав у країні-агресорці.

Про це Коля Сєрга розповів під час інтерв’ю каналу "Суспільне Культура" в YouTube.

Читайте також:

Кар’єра Колі Сєрги в Росії після анексії Криму

Відомо, що після 2014 року український співак протягом тривалого часу жив і будував свою кар’єру на території Російської Федерації. Коля Сєрга пояснив, чому він в той момент не захотів повертатися до рідної України, де він народився.

Коля Серга
Український музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий виконавець зізнається, що тоді він зовсім не сприймав той факт, що російські війська окупували Крим. За словами Колі Сєрги, якби він тоді всі зрозумів, він би зовсім по-іншому вчинив. До того ж артист зазначив, що тоді б він взагалі був на Майдані. 

"Я не сприйняв анексію Криму. Я не сприйняв початок війни. І це була дуже інфантильна позиція. Якби я розумів, що відбувається, чи вчинив би я інакше? Так, я б вчинив інакше. Я був би на Майдані серед кращих людей", — пояснив український шоумен і музикант Коля Сєрга.

Життя Колі Сєрги в РФ

Український шоумен у 2013 році вперше почав вести відоме тревел-шоу "Орел і решка" разом з Регіною Тодоренко, яка, до речі, нещодавно отримала російське громадянство. У 2014 році Коля переїхав до Москви і почав будувати там успішну кар’єру.

Там український музикант прожив чотири роки, а у 2020 році вже переїхав до Києва. На початку повномасштабного вторгнення Коля Сєрга вступив до лав ЗСУ і зараз гідно захищає Україну від російських загарбників.

Коля Серга
Музикант Коля Сєрга на виступі перед військовими. Фото: Instagram Колі Сєрги

Нагадаємо, ми писали про те, що український музикант Коля Сєрга зізнався, чи спілкується з родичами з РФ. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Коля Сєрга пояснив, якою в майбутньому буде Росія.

Також ми повідомляли про те, що ведучий і шоумен Коля Сєрга зазначив, чому українці не пробачили Світлані Лободі.

шоу-бізнес
українські зірки
інтерв'ю
Коля Сєрга

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК