Ким Кардашьян разбежалась со звездным спортсменом

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Отношения бизнесвумен Ким Кардашьян со спортсменом Оделлом Бекхэмом-младшим закончились через год после того, как они завязали роман. 43-летняя Ким встречалась с 31-летним американским футболистом, который сейчас является свободным агентом после разрыва с "Балтимором Рейвенсом".

Об этом пишет Daily Mail.

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Пару не видели вместе после 10 марта и совместного появления на вечеринке премии Оскар Vanity Fair в Лос-Анджелесе. Расставание стало шоком для некоторых, поскольку журнал Life and Style сообщал, что Ким даже надеялась родить ребенка от Оделла.

Бизнесвумен Ким Кардашьян с Оделлом Бекхэмом-младшим. Фото: Reuters

Со своим бывшим супругом Канье Уэстом у Ким четверо детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Также у Оделла уже есть ребенок — двухлетний сын от бывшей девушки Лорен Вуд.

68-летняя мама Кардашьян рассказала, что ее дочь Ким "пока" не планирует выходить замуж на фоне ее романа с Оделлом. Она сказала, что в ее семье не будет свадьбы в ближайшее время.

Впервые о романтических отношениях Ким с Оделлом написали в сентябре 2023 года. В прошлом месяце они впервые были замечены на публике. Их видели вместе в роскошном отеле перед Суперкубком в Лас-Вегасе.

Напомним, звезда "Солтберна" разбежался с девушкой. А Домиано Давид был замечен на свидании с актрисой.