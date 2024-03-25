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Кім Кардаш'ян розбіглася із зірковим спортсменом

25 березня 2024 06:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кім Кардаш'ян розбіглася із зірковим спортсменом
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Стосунки бізнесвумен Кім Кардаш’ян зі спортсменом Оделлом Бекхемом-молодшим закінчилися через рік після того, як вони зав'язали роман. 43-річна Кім зустрічалася з 31-річним американським футболістом, який зараз є вільним агентом після розриву з "Балтімор Рейвенс" минулої весни.

Про це пише Daily Mail.

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Пару не бачили разом після 10 березня та спільної появи на вечірці премії Оскар Vanity Fair у Лос-Анджелесі. Розставання стало шоком для деяких, оскільки журнал Life and Style повідомляв, що Кім навіть сподівалася народити дитину від Оделла.

 

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян з Оделлом Бекхемом-молодшим. Фото: Reuters
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян з Оделлом Бекхемом-молодшим. Фото: Reuters

Зі своїм колишнім чоловіком Каньє Вестом у Кім четверо дітей: Норт, Сейнт, Чикаго, і Псалм. Також у Оделла вже є дитина - дворічний син від колишньої дівчини Лорен Вуд.

68-річна мама Кардаш’ян розповіла, що її донька Кім "поки що" не планує виходити заміж на тлі її роману з Оделлом. Вона сказала, що в її родині не буде весілля найближчим часом.

Вперше про романтичні стосунки Кім з Оделлом написали у вересні 2023 року. Минулого місяця вони вперше були помічені на публіці. Їх бачили разом у розкішному готелі перед Суперкубком у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, зірка "Солтберна" розбігся з дівчиною. А Доміано Давід був помічений на побаченні з акторкою.

Кім Кардашян
Зіркове розлучення
закордонні зірки
зіркова пара

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