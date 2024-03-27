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Каменских рассказала, что действительно думает мир о войне в Украине

27 марта 2024 15:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Каменских рассказала, что действительно думает мир о событиях в Украине
Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Настя Каменских поделилась личной историей. По словам звезды, мнение должны формировать не фейки российской пропаганды, а истина. Украине нужна помощь и поддержка мира, а люди должны знать, какую цену платят украинцы за свою свободу и право жить на собственной земле.

Об этом Настя рассказала в Instagram.

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Каменских рассказала, что еще два года назад во время ее речи на Latin American Music Awards перед десятками миллионов телезрителей некоторые вообще не слышали об Украине. Но сегодня, говорит звезда, благодаря огромному вкладу наших публичных людей о нас знает весь мир.

 

"Недавно на красной дорожке журналистка, узнав, что я из Украины, где идет война, спросила: "Правда? Разве война до сих пор не закончилась?". В такие моменты чувствуешь боль и усталость…Ведь кажется, что мы так громко кричим о тех преступлениях, которые происходят с нашими людьми, обо всех их страданиях, о стремлении быть свободными на своей земле. А потом ты оказываешься в студии за тысячи километров от Украины, и понимаешь, что некоторые не понимают, что происходит или вообще думают, что война давно закончилась, может быть, они и не хотят слышать? В Украине — в ответ чаще всего слышишь: "Люди устали от негатива, давайте в другой раз", — возмущается артистка.

 

Каменских поделилась, что когда появляешься с новой песней, говоришь на их языке о чувствах знакомых каждому, рассказываешь о таланте украинцев и показываешь видео со своих концертов, на которых наши люди продолжают петь даже в хранилищах во время тревог — все хотят узнать больше, они сопереживают и восхищаются.

"Действительно, в последнее время, общаясь с иностранными СМИ, в их глазах я вижу много усталости и нежелания углубляться. Но в такие моменты я понимаю, что именно поэтому и нельзя останавливаться. Поэтому при каждой возможности нужно кричать о себе. Писать песни про любовь, но напоминать, что война не закончилась. Делать музыку о свете и рассказывать, какие светлые души у украинцев. Какая мы талантливая поющая нация, даже когда вокруг сплошная тьма. Война не закончилась. Кричи об Украине", — сказала звезда.

Напомним, Павло Зибров выпустил новый трек. А певица KOLA презентовала с группой KALUSH дуэт.

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Настя Каменских
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