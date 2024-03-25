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Павло Зібров переспівав українською свій легендарний хіт

25 березня 2024 12:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Павло Зібров переспівав українською свій легендарний хіт
Співак Павло Зібров. Фото: менеджмент артиста
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Український співак, композитор, Народний артист України — Павло Зібров переклав свій хіт "Женщина любимая". Пісня має оновлену назву "Жінка, що кохаю я".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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У багатьох інтервʼю за час війни Павло Зібров наголошував, що жалкує тільки про одну пісню, композитором та виконавцем якої є — "Женщина любимая". Для артиста ця пісня є знаковою, адже вона присвячена дружині Павла Зіброва і була написана за лічені години в період коли народилась донька Діана.

 

"Одного дня мені передзвонив Микола Щур, автор оригінального тексту. Каже, Павло, бачу ти все шукаєш хто б тобі зміг перекласти пісню "Женщина любимая", навіщо шукати, в мене вже є варінт. І це було попадання в десятку. Так як автор оригінального тексту цю пісню не може відчути ніхто, тому я був неймовірно щасливий, що пісня отримала друге дихання в авторському україномовному перекладі Миколи Щура. Тепер вона називається "Жінка, що кохаю я", — говорить артист.

Також до оновленої версії пісні, Народний артист України презентував кліп, режисером якого стала донька та PR менеджерка артиста — Діана Зіброва. Це вже не перша робота дівчини, як режисера.

Нагадаємо, Могилевська підтримала українців піснею. А Каменських вразила чуттєвим треком.

Павло Зібров
українські зірки
пісня
зірки

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