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Павло Зибров перепел на украинском свой легендарный хит

25 марта 2024 12:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Павел Зибров перепел на украинском свой легендарный хит
Певец Павло Зибров. Фото: менеджмент артиста
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Украинский певец, композитор, Народный артист Украины — Павло Зибров перевел свой хит "Женщина любимая". Песня имеет обновленное название "Жінка, що кохаю я".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Во многих интервью за время войны Павло Зибров подчеркивал, что сожалеет только об одной песне, композитором и исполнителем которой является "Женщина любимая". Для артиста эта песня знаковая, ведь она посвящена супруге Павла Зиброва и была написана за считанные часы в период когда родилась дочь Диана.

 

"Однажды мне перезвонил Николай Щур, автор оригинального текста. Говорит, Павел, вижу ты все ищешь кто бы тебе смог перевести песню "Женщина любимая", зачем искать, у меня уже есть вариант. И это было попадание в десятку. Так как автор оригинального текста эту песню не может почувствовать никто, поэтому я был невероятно счастлив, что песня получила второе дыхание в авторском украиноязычном переводе Николая Щура, теперь она называется "Жінка, що кохаю я", — говорит артист.

Также к обновленной версии песни Народный артист Украины презентовал клип, режиссером которого стала дочь и PR менеджер артиста — Диана Зиброва. Это уже не первая работа девушки как режиссера.

Напомним, Могилевская поддержала украинцев песней. А Каменских поразила чувственным треком.

Павел Зибров
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