Павел Зибров перепел на украинском свой легендарный хит

Павло Зибров перепел на украинском свой легендарный хит
Украинский певец, композитор, Народный артист Украины — Павло Зибров перевел свой хит "Женщина любимая". Песня имеет обновленное название "Жінка, що кохаю я".
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.
Зибиров рассказал, кто перевел ему песню
Во многих интервью за время войны Павло Зибров подчеркивал, что сожалеет только об одной песне, композитором и исполнителем которой является "Женщина любимая". Для артиста эта песня знаковая, ведь она посвящена супруге Павла Зиброва и была написана за считанные часы в период когда родилась дочь Диана.
"Однажды мне перезвонил Николай Щур, автор оригинального текста. Говорит, Павел, вижу ты все ищешь кто бы тебе смог перевести песню "Женщина любимая", зачем искать, у меня уже есть вариант. И это было попадание в десятку. Так как автор оригинального текста эту песню не может почувствовать никто, поэтому я был невероятно счастлив, что песня получила второе дыхание в авторском украиноязычном переводе Николая Щура, теперь она называется "Жінка, що кохаю я", — говорит артист.
Также к обновленной версии песни Народный артист Украины презентовал клип, режиссером которого стала дочь и PR менеджер артиста — Диана Зиброва. Это уже не первая работа девушки как режиссера.
Напомним, Могилевская поддержала украинцев песней. А Каменских поразила чувственным треком.
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