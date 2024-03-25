Павел Зибров перепел на украинском свой легендарный хит

Певец Павло Зибров. Фото: менеджмент артиста

Украинский певец, композитор, Народный артист Украины — Павло Зибров перевел свой хит "Женщина любимая". Песня имеет обновленное название "Жінка, що кохаю я".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Во многих интервью за время войны Павло Зибров подчеркивал, что сожалеет только об одной песне, композитором и исполнителем которой является "Женщина любимая". Для артиста эта песня знаковая, ведь она посвящена супруге Павла Зиброва и была написана за считанные часы в период когда родилась дочь Диана.

"Однажды мне перезвонил Николай Щур, автор оригинального текста. Говорит, Павел, вижу ты все ищешь кто бы тебе смог перевести песню "Женщина любимая", зачем искать, у меня уже есть вариант. И это было попадание в десятку. Так как автор оригинального текста эту песню не может почувствовать никто, поэтому я был невероятно счастлив, что песня получила второе дыхание в авторском украиноязычном переводе Николая Щура, теперь она называется "Жінка, що кохаю я", — говорит артист.

Также к обновленной версии песни Народный артист Украины презентовал клип, режиссером которого стала дочь и PR менеджер артиста — Диана Зиброва. Это уже не первая работа девушки как режиссера.

Напомним, Могилевская поддержала украинцев песней. А Каменских поразила чувственным треком.