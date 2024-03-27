Каменських розповіла, що насправді думає світ про події в Україні

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

Співачка Настя Каменських поділилася особистою історією. За словами зірки, думку мають формувати не фейки російської пропаганди, а істина. Україні потрібна допомога і підтримка світу, а люди мають знати, яку ціну платять українці за свою свободу та право жити на власній землі.

Про це Настя розповіла в Instagram.

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Каменських розповіла, що ще два роки тому, під час її промови на Latin American Music Awards перед десятками мільйонів телеглядачів, деякі взагалі не чули про Україну. Але сьогодні, говорить зірка, завдяки величезному вкладу наших публічних людей, про нас знає увесь світ.

"Нещодавно на червоній доріжці журналістка, дізнавшись, що я з України, де триває війна, запитала: "Правда? Хіба війна досі не закінчилась?". В такі моменти відчуваєш біль і втому…Адже здається, що ми так гучно кричимо про ті злочини, що відбуваються з нашими людьми, про усі їх страждання, про прагнення бути вільними на своїй землі. А потім ти опиняєшся у студії за тисячі кілометрів від України, і розумієш, що деякі не розуміють, що відбувається або взагалі думають, що війна давно закінчилась. Можливо вони і не хочуть чути? Скажу чесно, коли кажеш, що хочеш на якомусь іноземному шоу говорити про війну в Україні - у відповідь найчастіше чуєш: "Люди втомились від негативу, давайте іншим разом", — обурюється артистка.

Каменських поділилася, що коли зʼявляєшся з новою піснею, говориш їх мовою про почуття знайомі кожному, розповідаєш про талант українців та показуєш відео зі своїх концертів, на яких наші люди продовжують співати навіть у сховищах під час тривог — всі хочуть дізнатися більше, вони співпереживають та захоплюються.

"Дійсно, останнім часом, спілкуючись з іноземними ЗМІ, в їх очах я бачу багато втоми та небажання заглиблюватися. Але у такі моменти я розумію, що саме через це і не можна зупинятися. Тому при кожній можливості потрібно кричати про себе. Писати пісні про любов, але нагадувати, що війна не закінчилась. Робити музику про світло і розказувати, які світлі душі в українців. Яка ми талановита нація, що співає, навіть коли навколо суцільна темрява. Війна не закінчилась. Кричи про Україну", — сказала зірка.

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