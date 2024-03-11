Итальянская актриса приехала в оккупированный Мариуполь пиарить Путина

Итальянская актриса Орнелла Мути. Фото: instagram.com/ornellamuti/

Звезда фильма "Укрощение строптивой" Орнелла Мути посетила оккупированный Мариуполь. Она давно поддерживает путинские взгляды, потому что ее бабушка была русской.

Фотографию звезда выложила в instagram.

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Орнелла Мути приехала в разрушенный оккупантами Мариуполь

Итальянская актриса Орнелла Мути, ставшая популярной после съемок в "Укрощении своенравной", приехала в оккупированный Мариуполь.

Она сфотографировалась со знакомыми на фоне дома. На нем был только что созданный мурал с ее юным лицом, впрочем покрытый шрамами.

Фотографию звезда никак не прокомментировала, однако вероятно она сделана в поддержку России и путинского режима. Ведь разрушенную часть города и кладбища в парках артистка в своих соцсетях не показала.

Переобувание Орнеллы Мути

Орнелла Мути родилась в Италии, но имеет русские корни. Ее бабушка и дедушка по матери жили в Санкт-Петербурге, а себя актриса называла наполовину итальянкой, наполовину русской.

"Моя бабушка была русской, но имела и другие этнические корни. Когда они покинули Россию, то не смогли вернуться. У моей мамы всегда было сильное желание приехать в Россию, и она разделила его со мной. Я люблю думать о своих корнях, это моя душа, поэтому я всегда испытывала большую приверженность России", — говорила Мути в интервью российским медиа в 2013 году.

Тогда она говорила, что хотела бы поработать в РФ, изучать русский и даже получить граждантство. На протяжении многих лет она воплощает эти желания в реальность. В 2016 году она даже купила жилье в Москве и иногда наведывается туда.

Несколько дней назад звезда посетила Неделю моды в Москве и неожиданно назвала войну России против Украины неправильной. До этого звезда поддерживала пророссийские взгляды. Даже в 2010 году Мути сидела за столом с Путиным и никогда не скрывала восторга от его правления.

Орнелла Мути и Владимир Путин за столом. Фото: РосСМИ

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