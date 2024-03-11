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Італійська акторка приїхала в окупований Маріуполь піарити Путіна

11 березня 2024 00:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Італійська акторка приїхала в окупований Маріуполь піарити Путіна
Італійська акторка Орнелла Муті. Фото: instagram.com/ornellamuti/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зірка фільму "Приборкання норовливої" Орнелла Муті відвідала окупований Маріуполь. Вона давно підтримує путінські погляди, тому що її бабуся була росіянкою.

Світлину зірка виклала в instagram.

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Орнелла Муті приїхала в зруйнований окупантами Маріуполь

Італійська акторка Орнелла Муті, яка стала популярною після зйомок у "Приборканні норовливої", приїхала в окупований Маріуполь.

Вона сфотографувалась зі знайомими на фоні будинку. На ньому був щойно створений мурал з її юним обличчям, втім покритий шрамами.

Світлину зірка ніяк не прокоментувала, проте ймовірно вона зроблена на підтримку Росії і путінського режиму. Адже зруйновану частину міста та кладовища у парках артистка у своїх соцмережах не показала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ornella Muti (@ornellamuti)

Перевзування Орнелли Муті 

Орнелла Муті народилася в Італії, але має російське коріння. Її бабуся та дідусь по матері жили в Санкт-Петербурзі, а себе актриса називала наполовину італійкою, наполовину росіянкою.

"Моя бабуся була росіянкою, але мала й інше етнічне коріння. Коли вони покинули Росію і не змогли повернутися. У моєї мами завжди було сильне бажання приїхати до Росії, і вона розділила його зі мною. Я люблю думати про своє коріння, це моя душа, тому я завжди відчувала велику прихильність до Росії", — говорила Муті в інтерв'ю російським медіа у 2013 році.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ornella Muti (@ornellamuti)

Тоді вона казала, що хотіла б попрацювати в РФ, вивчити російську і навіть отримати громадство. І протягом років вона втілює ці бажання в реальність. У 2016 році вона навіть купила житло в Москві і час від часу навідується туди.

Кілька днів тому зірка відвідала Тиждень моди у Москві і неочікуванно назвала війну Росії проти України — неправильною. До цього зірка підтримувала проросійські погляди. Навіть у 2010 році Муті сиділа за одним столом з Путіним і ніколи не приховувала захоплення від його правління.

Орнелла Мутті і Володимир Путін за одним столом. Фото: РосЗМІ
Орнелла Муті і Володимир Путін за одним столом. Фото: РосЗМІ

Раніше Кіркоров змінив образ на мілітарі, щоб догодити смакам Путіна.

Також Оксана Марченко ще раз зрадила Україну — відкрила кіностудію в РФ.

війна
Італія
володимир путін
Маріуполь
путіністи
акторка

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