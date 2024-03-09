И в горе, и в радости — Илона Гвоздева восхищала семейной идиллией с мужем

Танцовщица Илона Гвоздева с супругом. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Украинская танцовщица Илона Гвоздева показала важнейшие моменты супружеской жизни. Хореограф празднует 15-ю годовщину брака с супругом.

Об этом стало известно из социсети Гвоздевой.

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Украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась редкими архивными фото с супругом Иваном Хомячуком. Пара отпраздновала хрустальную свадьбу.

"15 лет вместе! Эти годы были разными, но мы прошли их достойно и до сих пор чувствуем страсть и любовь между нами. Каждый раз проживая новый этап нашей жизни мы учились понимать друг друга, находить компромиссы, выбирать приоритеты, и мы поддерживали тот огонек любви, который иногда горел, как бурный вулкан, а иногда тлел. Но важно то, что каждый из нас пытался время от времени раздувать его и прилагал все усилия, чтобы он не угас", — прокомментировала Гвоздева.

Хореографя поблагодарила Ивана за счастливые мгновения семейной жизни.

"Я благодарна тебе за наших детей, за то, что ты дал мне возможность реализовать себя как артистку, хотя тебе было очень тяжело это принять. Благодарна, что вместе со мной погружаешься в наши мечты, иногда безумные и вроде бы невыполнимые. Благодарна, что для нашей семьи мы создали прекрасный дом, где постоянно звучит детский смех, есть семейный уют и живая любовь", — добавила Илона.

На фото пара в счастливые и горькие мгновения — развлекается на отдыхе, празднует свадьбу, забавляется с детьми и переживает начало полномасштабного вторжения.

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Семейные фото танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болях и в здоровье, пока смерть не разлучит нас", — подписала одну из фотографий Гвоздева.

Напомним, американская певица Pink поздравила любимого с годовщиной. А "супруга" Виталия Козловского обратилась к нему в его день рождения.