І в горі, і в радості — Ілона Гвоздьова замилувала сімейною ідилією з чоловіком

Танцівниця Ілона Гвоздьова з чоловіком. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова показала найважливіші моменти подружнього життя. Хореографиня святкує 15-ту річницю шлюбу з чоловіком.

Про це стало відомо з соцімережі Гвоздьової.

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Українська танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася рідкісними архівними фото з чоловіком Іваном Хом'ячуком. Пара відсвяткувала кришталеве весілля.

"15 років разом! Ці роки були різними, але ми пройшли їх гідно і досі відчуваємо пристрасть і любов між нами. Кожен раз проживаючи новий етап нашого життя ми навчалися розуміти один одного, знаходити компроміси, обирати пріоритети, і ми підтримували той вогник любові, який інколи горів, мов бурхливий вулкан, а іноді тлів, як маленький вогник. Та важливо те, що кожен з нас намагався час від часу роздмухувати його і докладав усіх зусиль, аби він не згас", — прокоментувала Гвоздьова.

Хореографиня подякувала Івану за щасливі миті сімейного життя.

"Я вдячна тобі за наших дітей, за те, що ти дав мені можливість реалізувати себе як артистку, хоча тобі було дуже важко це прийняти. Вдячна, що разом зі мною поринаєш у наші мрії, інколи шалені і начебто нездійсненні. Вдячна, що для нашої сім'ї ми створили чудовий дім, де постійно лунає дитячий сміх, є сімейний затишок і живе любов", — додала Ілона.

На фото пара у счастливі і сумні миті — розважається на відпочинку, святкує весілля, бавиться з дітьми та переживає початок повномасштабного вторгнення.

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Сімейні фото танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Клянуся любити тебе в горі і в радості, в багатстві і в бідності, у болях і в здоров’ї, допоки смерть не розлучить нас", — підписала одну зі світлин Гвоздьова.

Нагадаємо, американська співачка Pink привітала коханого з річницею. А "дружина" Віталія Козловського звернулась до нього у його день народження.