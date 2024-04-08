Илона Гвоздева прокомментировала скандал с Олей Поляковой из-за голых фото

Украинская танцовщица Илона Гвоздева на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская танцовщица и педагог-хореограф Илона Гвоздева дала откровенное интервью. Победительница шоу "Танцы со звездами" высказалась о громком публичном скандале с известной певицей Олей Поляковой, который возник несколько лет назад.

Об этом Илона Гвоздева рассказала в интервью каналу "LIGA Life" в YouTube.

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Известная танцовщица утверждает, что на момент конфликта с певицей она вдруг поняла, насколько извинение с ее стороны было важно для мамы Оли Поляковой. К тому же, по словам Илоны, когда это слышат матери, то это для нее неприемлемо.

"На тот момент я поняла, насколько это важно для мамы Оли. Наверное, когда это в контексте диалога было, я не восприняла это, как обиду. Но когда это показали в медиа вырванной фразой из контекста, я в этот момент подумала, что, все же, я должна извиниться. С моей стороны это была шутка, которая понятна для нас, но если это слышит родная мать кого-либо, то это может быть неприемлемым", — говорит Илона Гвоздева.

Танцовщица Илона Гвоздева на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Поэтому украинский хореограф на будущее будет думать прежде, чем так шутить, чтобы не задеть ни людей, ни их чувства.

"В следующий раз, когда у меня будут спрашивать подобные вопросы, я десять раз буду думать, чтобы мой юмор не задел людей и их чувства", — также добавила украинская танцовщица.

Громкий скандал между Илоной Гвоздевой и Олей Поляковой

Известно, что в 2020 году украинская танцовщица дала интервью, в котором прокомментировала свои фотосессии. Во время интервью Илона подчеркнула, что никогда не покажет свое обнаженное тело, ведь ее муж против этого. К тому же, хореограф отметила, что певица Оля Полякова, например, может показать себя обнаженной.

"Я никогда не покажу обнаженное тело, потому что мужчина прямо на немецкий флаг меня разорвет... Никого не хочу обидеть, но я не Оля Полякова. У нее это четко выстроенный образ, она может раздеться и выставить фото себя обнаженной. Меня по-другому воспитывали, меня могут увидеть мои дети", — заявила Илона Гвоздева.

Извинения Илоны Гвоздевой перед Олей Поляковой

Позже украинская танцовщица решила извиниться перед певицей и ее мамой за то, что она сказала на интервью.

"Прошу прощения, если мои высказывания могли каким-то образом оскорбить Олю, ее честь или достоинство ее семьи. Ничего подобного, что в результате вызвало такой ажиотаж в СМИ, я не имела в виду. Я считаю, что она воспитала прекрасную дочь, которой может гордиться. Извините, что мои подобные комментарии СМИ использовали в таком русле и огорчили вас", — написала Илона Гвоздева.

Извинения Илоны Гвоздевой перед Олей Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

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