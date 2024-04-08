Ілона Гвоздьова прокоментувала скандал з Олею Поляковою через голі фото

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська танцівниця і педагогиня-хореографиня Ілона Гвоздьова дала відверте інтерв’ю. Переможниця шоу "Танці з зірками" висловилася про гучний публічний скандал з відомою співачкою Олею Поляковою, який виник декілька років тому.

Про це Ілона Гвоздьова розповіла в інтерв’ю каналу "LIGA Life" в YouTube.

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Відома танцівниця стверджує, що на момент конфлікту зі співачкою вона раптом зрозуміла, наскільки вибачення з її боку було важливим для мами Олі Полякової. До того ж, за словами Ілони, коли це чують матері, то це є для неї неприйнятним.

"На той момент я зрозуміла, наскільки це важливо для мами Олі. Напевно, коли це в контексті діалогу було, я не сприйняла це, як образу. Але коли це показали в медіа вирваною фразою з контексту, я в цей момент подумала, що, все ж таки, я маю вибачитися. З мого боку це був жарт, який зрозумілий для нас, але якщо це чує рідна мати будь-кого, то це може бути неприйнятним", — каже Ілона Гвоздьова.

Танцівниця Ілона Гвоздьова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Тому українська хореографиня на майбутнє думатиме перш, ніж так жартувати, щоб не зачепити ані людей, ані їхні почуття.

"Наступного разу, коли в мене будуть запитувати подібні питання, я десять разів думатиму, щоб мій гумор не зачепив людей і їхніх почуттів", — також додала українська танцівниця.

Гучний скандал між Ілоною Гвоздьовою і Олею Поляковою

Відомо, що у 2020 році українська танцівниця дала інтерв’ю, в якому прокоментувала свої фотосесії. Під час інтерв’ю Ілона наголосила, що ніколи не покаже своє оголене тіло, адже її чоловік проти такого. До того ж, хореографиня зазначила, що співачка Оля Полякова, наприклад, може показати себе оголеною.

"Я ніколи не покажу оголене тіло, тому що чоловік просто на німецький прапор мене розірве... Нікого не хочу образити, але я не Оля Полякова. У неї це чітко вибудуваний образ, вона може роздягнутися і виставити фото себе оголеною. Мене по-іншому виховували, мене можуть побачити мої діти", — заявила Ілона Гвоздьова.

Вибачення Ілони Гвоздьової перед Олею Поляковою

Пізніше українська танцівниця вирішила вибачитися перед співачкою і перед її мамою за те, що вона сказала на інтерв’ю.

"Прошу вибачення, якщо мої висловлення могли якимось чином образити Олю, її честь чи гідність її сім'ї. Нічого подібного, що в результаті викликало такий ажіотаж в ЗМІ, я не мала на увазі. Я вважаю, що вона виховала прекрасну дочку, якою може пишатися. Вибачте, що мої подібні коментарі ЗМІ використали в такому руслі і засмутили вас", — написала Ілона Гвоздьова.

Вибачення Ілони Гвоздьової перед Олею Поляковою. Фото: скриншот з Instagram

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