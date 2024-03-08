Группа ТНМК в дуэте с Pianoбой выпустила трек о сильных украинцах

Фото из клипа "Легенды" дуэта Pianoбой и ТНМК. Фото: скриншот с видео

Известная украинская группа "ТНМК" вместе с певцом Pianoboy презентовали новую дуэтную композицию под названием "Легенды". Песня посвящена сильным украинцам, продолжающим рожать, работать и строить страну во время войны.

Соответствующий клип группа "ТНМК" разместила на платформе YouTube.

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Песня "Легенды" украинцам уже знакома, ведь музыканты впервые ее спели в "Новогоднем вечернем квартале".

Как рассказал фронтмен группы Pianoboy Дмитрий Шуров, песню артисты создали в середине 2023 года, когда они находились в разных благотворительных турах – ТНМК собирали деньги на аптечки для военных, а Дмитрий Шуров поддерживал бойцов своими выступлениями.

Фото из клипа "Легенды" дуэта Pianoбой и ТНМК. Фото: скриншот с видео

Новой дуэтной композицией музыканты говорят нам о важной связи между прошлым и будущим и о том, что каждый украинец, живущий в это сложное время и творящий историю, должен передать все достояния будущим поколениям.

В кадрах клипа артисты символически показали рождение малышей и работу врачей, ежедневно приводящих в свет новых украинцев.

Фото из клипа "Легенды" дуэта Pianoбой и ТНМК. Фото: скриншот с видео

Фото из клипа "Легенды" дуэта Pianoбой и ТНМК. Фото: скриншот с видео

Фото из клипа "Легенды" дуэта Pianoбой и ТНМК. Фото: скриншот с видео

"Даже во время жестокой войны в этот мир рождаются новые украинцы, новые жизни и новые мечты. И мы должны передать им добро, единство и конструктив. Они должны чувствовать нашу поддержку и что мы позаботились о них. Мы каждый день своими руками строим здесь и сейчас мосты между прошлым и будущим ради того, чтобы у нас было "сегодня", — объяснил идею клипа фронтмен группы Pianoboy Дмитрий Шуров.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Фагот высказался о звездах, которые продолжают петь на русском. А также лидер группы "ТНМК" рассказал, что россияне убили его побратима.