Гурт ТНМК у дуеті з Pianoбой випустив трек про сильних українців

Кадри з кліпу "Легенди" дуету Pianoбой та ТНМК. Фото: скриншот з відео

Відомий український гурт "ТНМК" разом зі співаком Pianoboy презентували нову дуетну композицію під назвою "Легенди". Пісня присвячена сильним українцям, які продовжують народжувати, працювати та будувати країну під час війни.

Відповідний кліп гурт "ТНМК" розмістив на платформі YouTube.

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Пісня "Легенди" українцям вже знайома, адже музиканти вперше її заспівали у "Новорічному вечірньому кварталі".

Як розповів фронтмен гурту Pianoboy Дмитро Шуров, пісню артисти створили в середині 2023 року, коли вони знаходились у різних благодійних турах — ТНМК збирали гроші на аптечки для військових, а Дмитро Шуров підтримував бійців своїми виступами.

Кадри з кліпу "Легенди" дуету Pianoбой та ТНМК. Фото: скриншот з відео

Новою дуетною композицією музиканти говорять нам про важливий зв’язок між минулим і майбутнім та про те, що кожен українець, який живе у цей складний час та творить історію, має передати усе надбання майбутнім поколінням.

У кадрах кліпу артисти символічно показали народження малюків та роботу лікарів, які щодня приводять у світ нових українців.

Кадри з кліпу "Легенди" дуету Pianoбой та ТНМК. Фото: скриншот з відео

Кадри з кліпу "Легенди" дуету Pianoбой та ТНМК. Фото: скриншот з відео

Кадри з кліпу "Легенди" дуету Pianoбой та ТНМК. Фото: скриншот з відео

"Навіть під час жорстокої війни в цей світ народжуються нові українці, нові життя і нові мрії. І ми маємо передати їм добро, єдність та конструктив. Вони мають відчувати нашу підтримку і що ми подбали про них. Ми щодня своїми руками будуємо тут і зараз мости між минулим та майбутнім заради того, щоб в нас було "сьогодні"", — пояснив ідею кліпу фронтмен гурту Pianoboy Дмитро Шуров.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Фагот висловився про зірок, які продовжують співати російською. А також лідер гурту "ТНМК" розповів, що росіяни вбили його побратима.