Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Гурт ТНМК у дуеті з Pianoбой випустив трек про сильних українців arrow

Гурт ТНМК у дуеті з Pianoбой випустив трек про сильних українців

8 березня 2024 16:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Гурт ТНМК у дуеті з Pianoбой випустив трек про сильних українців
Кадри з кліпу "Легенди" дуету Pianoбой та ТНМК. Фото: скриншот з відео
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український гурт "ТНМК" разом зі співаком Pianoboy презентували нову дуетну композицію під назвою "Легенди". Пісня присвячена сильним українцям, які продовжують народжувати, працювати та будувати країну під час війни.

Відповідний кліп гурт "ТНМК" розмістив на платформі YouTube.

Читайте також:

Гурт ТНМК та Pianoбой випустили пісню про сильних українців та зв'язок минулого із майбутніми

Пісня "Легенди" українцям вже знайома, адже музиканти  вперше її заспівали у "Новорічному вечірньому кварталі".

Як розповів фронтмен гурту Pianoboy Дмитро Шуров, пісню артисти створили в середині 2023 року, коли вони знаходились у різних благодійних турах — ТНМК збирали гроші на аптечки для військових, а Дмитро Шуров підтримував бійців своїми виступами.

Гурт ТНМК у дуеті з Pianoбой випустив трек про сильних українців - фото 1
Кадри з кліпу "Легенди" дуету Pianoбой та ТНМК. Фото: скриншот з відео

Новою дуетною композицією музиканти говорять нам про важливий зв’язок між минулим і майбутнім та про те, що кожен українець, який живе у цей складний час та творить історію, має передати усе надбання майбутнім поколінням.

У кадрах кліпу артисти символічно показали народження малюків та роботу лікарів, які щодня приводять у світ нових українців.

Гурт ТНМК у дуеті з Pianoбой випустив трек про сильних українців - фото 2
Кадри з кліпу "Легенди" дуету Pianoбой та ТНМК. Фото: скриншот з відео
Гурт ТНМК у дуеті з Pianoбой випустив трек про сильних українців - фото 3
Кадри з кліпу "Легенди" дуету Pianoбой та ТНМК. Фото: скриншот з відео
Гурт ТНМК у дуеті з Pianoбой випустив трек про сильних українців - фото 4
Кадри з кліпу "Легенди" дуету Pianoбой та ТНМК. Фото: скриншот з відео

"Навіть під час жорстокої війни в цей світ народжуються нові українці, нові життя і нові мрії. І ми маємо передати їм добро, єдність та конструктив. Вони мають відчувати нашу підтримку і що ми подбали про них. Ми щодня своїми руками будуємо тут і зараз мости між минулим та майбутнім заради того, щоб в нас було "сьогодні"", — пояснив ідею кліпу фронтмен гурту Pianoboy Дмитро Шуров.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Фагот висловився про зірок, які продовжують співати російською. А також лідер гурту "ТНМК" розповів, що росіяни вбили його побратима.

народження
музика
шоу-бізнес
ТНМК
українські зірки
пісня
кліп
пологи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня