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Газманов, Любе и Shaman — российских школьников заставят петь песни путинистов

19 марта 2024 19:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Газманов, Любе и Shaman — российских школьников заставят петь песни путинистов
Российская группа "Любэ". Фото: Facebook
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Министерство образования РФ одобрило предложение о внесении в школьную программу творчества российских исполнителей, которые поддерживают кровавую политику Кремля. Российские школьники будут изучать песни группы "Любэ", Олега Газманова и Shamana.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Российские школьники будут изучать песни путинистов

Депутат Госдумы Сергей Колунов пояснил, что такая инициатива направлена на "формирование патриотических чувств у школьников через современную музыку".

Газманов, Любе и Shaman – российских школьников заставят петь песни путинистов - фото 1
Российский певец Олег Газманов развлекает военных. Фото: РосСМИ

"Уверен, что изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных совсем недавно на фоне проведения нашей страной специальной военной операции, привьет нашим детям любовь к Родине и гордость за страну", — отмечает он.

Для внесения изменений в школьную программу создадут специальные комиссии, которые вместе с родителями будут определять список обязательных для изучения музыкантов и их композиций.

Депутат Колунов также добавил, что в такой перечень точно войдут "Любэ", Газманов и Shaman.

Газманов, Любе и Shaman – российских школьников заставят петь песни путинистов - фото 2
Российские исполнители, поддерживающие кровавую политику Кремля: Любовь, Газманов и Shaman. Фото: РосСМИ

Напомним, ранее мы писали, что путинские пропагандисты больше не смогут посетить Австралию из-за своей антиукраинской позиции. Также Путин создал "черный список" звезд, принимавших участие в обнаженной вечеринке в Москве и запретил им давать концерты в РФ.

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