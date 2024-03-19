Газманов, Любе та Shaman — російських школярів змусять співати пісні путіністів

Російський гурт "Любе". Фото: Facebook

Міністерство освіти РФ схвалило пропозицію про внесення до шкільної програми творчість російських виконавців, які підтримують криваву політику Кремля. Російські школярі будуть вивчати пісні гурту "Любе", Олега Газманова та Shamana.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Російські школярі будуть вивчати пісні путіністів

Депутат Держдуми Сергій Колунов пояснив, що така ініціатива спрямована на "формування патріотичних почуттів у школярів через сучасну музику".

Російський співак Олег Газманов розважає військових. Фото: РосЗМІ

"Впевнений, що вивчення патріотичних пісень, у тому числі сучасних, створених зовсім нещодавно на тлі проведення нашою країною спеціальної військової операції, прищепить нашим дітям любов до Батьківщини та гордість за країну", — зазначає він.

Для внесення змін у шкільну програму створять спеціальні комісії, які разом із батьками будуть визначати список обов'язкових до вивчення музикантів та їх композицій.

Депутат Колунов також додав, що до такого переліку точно увійдуть "Любе", Газманов та Shaman.

Російські виконавці, які підтримують криваву політику Кремля: "Любе", Газманов та Shaman. Фото: РосЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що путінські пропагандисти більше не зможуть відвідати Австралію через свою антиукраїнську позицію. Також Путін створив "чорний список" зірок, які брали участь в оголеній вечірці в Москві та заборонив їм давати концерти у РФ.