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Фигурантка мальдивского скандала Пренткович заявила, что будет блокировать пользователей соцсетей

18 марта 2024 21:20
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фигурантка мальдивского скандала Пренткович заявила, что будет блокировать пользователей соцсетей
Блогер Таня Пренткович. Фото: Instagram/tanyaprentkovych
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогер-миллионник Таня Пренткович впервые отреагировала на заявление ее бойфренда Андрея Гонковского о переезде их семьи за границу. Это стало кульминацией скандала после отдыха на Мальдивских островах. Пренткович предупредила пользователей соцсетей о блокировке.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Блогеру не нравится, что многих украинцев возмутила гражданская позиция ее мужа, который после громкого скандала решил не возвращаться в Украину. Таня посмеялась над пользователями соцсетей и показала охват своего контента.

Фигурантка мальдивского скандала Пренткович заявила, что будет блокировать пользователей соцсетей - фото 1
Скриншот: Instagram/tanyaprentkovych

"О хейте на моей странице: буду блокировать сразу любой хейт и не буду позволять поливать грязью себя и моих людей. Хочу видеть вокруг себя только тех, кому близки мои принципы! Других попрошу тихонько выйти", — написала Пренткович.

Какие именно принципы у блогера, решившей выехать за границу на ПИЖ (постоянное место жительства) — неизвестно. О них Таня не стала рассказывать. Впрочем, опубликовала совместное фото с Гонковским в лифте. Свое лицо скрыла за телефоном. Отметим, звездная пара воспитывает двоих детей.

Фигурантка мальдивского скандала Пренткович заявила, что будет блокировать пользователей соцсетей - фото 2
Таня Пренткович и Андрей Гонковский. Скриншот: Instagram/tanyaprentkovych

О скандале Пренткович и Гонковского

Гонковский должен был принять участие в благотворительном мероприятии в Варшаве 11 января. Впрочем, по его словам, мероприятие сместили на 23 число, поэтому он решил присоединиться к Тане, отдыхавшей на Мальдивских островах с детьми. После разоблачения пара доказывала свою правоту. Пренткович даже обнародовала переписку с подписчицей, где оправдывала Гонковского.

Позже звездная пара извинилась. Таня и Андрей опубликовали черно-белое фото и заявили, что в жизни есть импульсивные и необдуманные решения. Впрочем, на днях Гонковский сообщил, что принял решение переехать за границу с семьей. Хотя по факту он там до сих пор находится.

Блогер заявил, что его поразила "жестокость и травмированность определенной части общества, не имеющей никакого такта в выражении своих мнений и точек зрения".

Напомним, ранее мы писали, что блогер Алина Шаманская показала себя в юности. Также мы рассказывали, что блогер Таня Самбурская попала в ДТП.

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