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Фігурантка мальдівського скандалу Пренткович заявила, що буде блокувати користувачів соцмереж

18 березня 2024 21:20
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фігурантка мальдівського скандалу Пренткович заявила, що буде блокувати користувачів соцмереж
Блогерка Таня Пренткович. Фото: Instagram/tanyaprentkovych
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогерка-мільйониця Таня Пренткович вперше відреагувала на заяву її бойфренда Андрія Гонковського про переїзд їхньої родини за кордон. Це стало кульмінацією скандалу після відпочинку на Мальдівських островах. Пренткович попередила користувачів соцмереж про блокування. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Блогерці не подобається, що багатьох українців обурила громадянська позиція її чоловіка, який після гучного скандалу вирішив не повертатися до України. Таня поглузувала з користувачів соцмереж та показала охоплення свого контенту. 

Фігурантка мальдівського скандалу Пренткович заявила, що буде блокувати користувачів соцмереж - фото 1
Скриншот: Instagram/tanyaprentkovych

"Щодо хейту на моїй сторінці: блокуватиму одразу будь-який хейт та не дозволятиму поливати брудом себе і моїх людей. Хочу бачити навколо себе лише тих, кому близькі мої принципи! Інших попрошу тихенько вийти", — написала Пренткович. 

Які саме принципи в блогерки, яка вирішила виїхати за кордон на ПММ (постійне місце мешкання) — невідомо. Про них Таня не стала розповідати. Втім, опублікувала спільне фото з Гонковським у ліфті. Своє обличчя приховала за телефоном. Зазначимо, зіркова пара виховує двох дітей.

Фігурантка мальдівського скандалу Пренткович заявила, що буде блокувати користувачів соцмереж - фото 2
Таня Пренткович та Андрій Гонковський. Скриншот: Instagram/tanyaprentkovych

Про скандал Пренткович та Гонковського

Гонковський мав взяти участь у благодійному заході у Варшаві 11 січня. Витім, за його словами, захід змістили на 23 число, тому він вирішив приєднатися до Тані, яка відпочивала на Мальдівських островах з дітьми. Після викриття пара доводила свою правоту. Пренткович навіть оприлюднила листування з підписницею, де виправдовувала Гонковського. 

Пізніше зіркова пара перепросила. Таня та Андрій опублікували чорно-біле фото та заявила, що у житті є імпульсивні та необдумані рішення. Втім днями Гонковський повідомив, що прийняв рішення переїхати за кордон з родиною. Хоча по факту він там й досі перебуває.

Блогер заявив, що його вразила "жорстокість та травмованість певної частини суспільства, яка не має жодного такту у висловлюванні своїх думок та точок зору".

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Аліна Шаманська показала себе в юності. Також ми розповідали, що  блогерка Таня Самбурська потрапила у ДТП.

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