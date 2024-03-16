Эпатажная украинская порноактриса снялась с военными для благотворительного календаря

Украинская порноактриса Юлия Сенюк с военными. Фото: instagram/ta.sama.backup

Известная порноактриса Джозефина Джексон снялась в благотворительной фотосессии. Она позировала вместе с украинскими военными, потерявшими конечности на войне, для благотворительного календаря.

Фото звезда выложила в Instagram.

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Всемирно известная актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк, работающая под псевдонимом Джосефина Джексон, продолжает помогать украинским военным. На этот раз она снялась вместе с ними для календаря.

Цель фотосессии благотворительная: все собранные средства с продажи пойдут на реабилитацию и протезирование бойцов, потерявших свои конечности во время заданий на войне.

Съемку провели в театре. Актриса вместе с защитниками примеряли изысканные костюмы и выглядели счастливыми.

"Такое перевоплощение открывает их с совершенно другой стороны — изысканные, элегантные, красивые джентельмены. Это дает им больше уверенности в себе и ощущение самодостаточности. Именно такие эмоции мы должны дарить им, а не жалость и слезы… Поверьте, этого всего для них уже больше , чем достаточно. Этап сожаления уже давно пройден, и теперь нам нужно подарить им жажду к жизни. Я знаю, что им понравилось, а это самое главное", — написала актриса.

Напомним, порноактриса Юлия Сенюк помогала военным в реабилитации — проводила уроки благотворительного плавания. Также она открывала сбор по протезированию бойцов. Ранее мы рассказывали о кинорежиссере Алане Бадоеве, который продал свою награду с престижного фестиваля ради благотворительности.