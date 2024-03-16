Епатажна українська порноакторка знялася з військовими для благодійного календаря

Українська порноакторка Юлія Сенюк з військовими. Фото: instagram/ta.sama.backup

Відома порноакторка Джозефіна Джексон знялась у благодійній фотосесії. Вона позувала разом з українськими військовими, які втратили кінцівки на війні, для благодійного календаря.

Фото зірка виклала в Instagram.

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Всесвітньо відома акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк, яка працює під псевдонімом Джозефіна Джексон, продовжує допомагати українським військовим. Цього разу вона знялась разом з ними для календаря.

Мета фотосесії благодійна: всі зібрані кошти з продажу підуть на реабілітацію і протезування бійців, які втратили свої кінцівки під час завдань на війні.

Зйомку провели у театрі. Акторка і захисники приміряли вишукані костюми та мали щасливий вигляд.

"Таке перевтілення відкриває їх із зовсім іншого боку — вишукані, елегантні, красиві джентльмени. Це дає їм більше впевненості у собі й відчуття самодостатності. Саме такі емоції ми повинні дарувати їм, а не жаль і сльози… Повірте, цього всього для них вже більш ніж достатньо. Етап жалю вже давно пройдений, і тепер нам потрібно подарувати їм жагу до життя. Я знаю, що їм сподобалось, а це найголовніше", — написала акторка.

Нагадаємо, порноакторка Юлія Сенюк допомагала військовим у реабілітації — проводила уроки благодійного плавання. Також вона відкривала збір для протезування бійців. Раніше ми розповідали про кінорежисера Алана Бадоєва, який продав свою нагороду з престижного фестивалю заради благодійності.