Элтон Джон прекратил сотрудничество с Gucci и перешел к конкурентам

Британский певец Элтон Джон c мужtv. Фото: Instagram/eltonjohn

Долгое время 76-летний титулованный британский певец Элтон Джон сотрудничал с итальянским модным брендом Gucci. Теперь он выбирает одежду от его основного конкурента — Versace.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Певец поддержал своего друга, коллегу дизайнера Алессандро Микеле, семь лет возглавлявшего Gucci. Он ушел из компании из-за разногласий с тогдашним генеральным директором Марко Биззарри. Одну из вечеринок по случаю премии "Оскар-2024" Элтон организовал вместе со своим мужем Дэвидом Фершишем. Звездная пара появилась в костюмах бренда Versace. Его владелица Донателла Версаче также была на этом мероприятии.

"Мы носим Versace, поскольку Донателла создает красивую одежду, которая заставляет вас чувствовать себя хорошо", — лаконично заявил муж Элтона Джона.

Донателла Версаче (вторая слева) и Элтон Джон. Фото: Instagram/eltonjohn

Таблоиды сообщают, что Элтон Джон был опустошен после ухода Алессандро Микеле из компании. Певец заявлял, что будет поддерживать друга, чем он бы ни занимался. Впрочем, официально Versace пока не объявлял, что британская суперзвезда стал послом бренда.

Сейчас Элтон, прекративший музыкальную карьеру в прошлом году, лечит колени и занимается созданием уникального музыкального каталога.

Напомним, ранее мы писали, что Элтон Джон анонсировал книгу о своем прощальном туре и назвал дату релиза. Также мы рассказывали, что голливудская суперзвезда Энн Хэтэуэй посетила кинопремьеру с молодым британским актером.