Елтон Джон припинив співпрацю з Gucci та перейшов до конкурентів

Британський співак Елтон Джон з чоловіком. Фото: Instagram/eltonjohn

Тривалий час 76-річний титулований британський співак Елтон Джон співпрацював з італійським модним брендом Gucci. Тепер він обирає одяг від його основного конкурента — Versace.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Співак підтримав свого друга, колегу дизайнера Алессандро Мікеле, який сім років очолював Gucci. Він пішов з компанії через розбіжності з тодішнім генеральним директором Марко Біззаррі. Одну з вечірок з нагоди премії "Оскар-2024" Елтон організував разом зі своїм чоловіком Девідом Фершішем. Зіркова пара з’явилась в костюмах бренду Versace. Його власниця Донателла Версаче також була на цьому заході.

"Ми носимо Versace, оскільки Донателла створює гарний одяг, який змушує вас почуватися добре", — лаконічно заявив чоловік Елтона Джона.

Донателла Версаче (друга зліва) та Елтон Джон. Фото: Instagram/eltonjohn

Таблоїди повідомляють, що Елтон Джон був спустошений після відходу Алессандро Мікеле з компанії. Співак заявляв, що буде підтримувати друга, чим він би не займався. Втім, офіційно Versace поки не оголошував, що британська суперзірка став амбасадором бренду.

Наразі Елтон, який припинив музичну кар’єру минулого року, лікує коліна та займається створенням унікального музичного каталогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Елтон Джон анонсував книгу про свій прощальний тур і назвав дату релізу. Також ми розповідали, що голлівудська суперзірка Енн Гетевей завітала на кінопрем’єру з молодим британським актором.