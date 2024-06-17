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Жена Мирошниченко категорически не хочет ехать за границу после начала войны

17 июня 2024 16:57
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсарь
Жена Тимура Мирошниченко Инна призналась, поедет ли ее муж за границу
Инна Мирошниченко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсарь

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна дала откровенное интервью. Женщина честно призналась, возникала ли у нее мысль взять троих детей и уехать за границу из-за полномасштабной войны, и поделилась планами на будущее.

Интервью с Инной Мирошниченко обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Инна Мирошниченко о поездке за границу

Возлюбленная ведущего Тимура Мирошниченко призналась, планировала ли она поехать в другую страну из-за военного положения в Украине. Она подчеркнула, что не может уехать за границу, когда в ее стране продолжается полномасштабная война.

"Нам нравится ездить за границу отдыхать, но сейчас мы не можем себе этого позволить, прежде всего, морально. Очень трудно взять всю семью, мужа и уехать нежиться на пляжике, когда ты знаешь, что происходит. С другой стороны — это нужно для детей, но муж категорически не едет, а я одна с тремя детьми не вывезу это. Может, когда папе исполнится 60 лет, сделать подарок и взять родителей. Ни моя мама, ни мама мужа тоже не хотят оставлять мужей, и они никуда не уезжают", — заявила Инна Мирошниченко.

Жена Тимура Мирошниченко на интервью
Жена Тимура Мирошниченко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, женщина призналась, рассматривала ли ее семья вариант переезда в другую страну.

"Момент переезда мы не рассматриваем, потому что это наша страна. Как ни крути, везде ты будешь вне дома, везде ты — эмигрант, как бы ты комфортно себя ни чувствовал, а это твое место силы", — добавила жена Тимура Мирошниченко.

Семья Тимура Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко поженились в 2018 году, после чего у них родилась дочь Мия и сын Марко. Не так давно пара взяла из детского дома третьего ребенка — мальчика по имени Марсель. Сейчас их семью считают настоящим примером для украинцев, а Тимур с Инной в 2023 году даже получили награду "Родители года".

Тимур Мирошниченко со своей женой Инной и тремя детьми
Ведущий Тимур Мирошниченко со своей супругой Инной и тремя детьми. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

Напомним, мы писали о том, что жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала о характере маленькой дочери.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко признался, пойдет ли он на фронт, если получит повестку.

Также мы сообщали о том, что Инна Мирошниченко нежно обратилась к своему мужу Тимуру.

шоу-бизнес
Инна Мирошниченко
Тимур Мирошниченко
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