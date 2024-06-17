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Дружина Мірошниченка категорично не хоче їхати за кордон після початку війни

17 червня 2024 16:57
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсар
Дружина Тімура Мірошниченка Інна зізналася, чи поїде її чоловік за кордон
Інна Мірошниченко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсар

Дружина українського телеведучого Тімура Мірошниченка Інна дала відверте інтерв’ю. Жінка чесно зізналася, чи виникала в неї думка взяти трьох дітей і поїхати за кордон через повномасштабну війну, і поділилася планами на майбутнє.

Інтерв’ю з Інною Мірошниченко оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Інна Мірошниченко про поїздку за кордон

Кохана ведучого Тімура Мірошниченка зізналася, чи планувала вона поїхати до іншої країни через воєнний стан в Україні. Вона наголосила, що не може поїхати за кордон, коли в її країні продовжується повномасштабна війна.

"Нам подобається їздити за кордон відпочивати, але зараз ми не можемо собі цього дозволити, перш за все, морально. Дуже важко взяти всю сім’ю, чоловіка і поїхати ніжитися на пляжику, коли ти знаєш, що відбувається. З іншого боку — це потрібно для дітей, але чоловік категорично не їде, а я одна з трьома дітьми не вивезу це. Може коли тату виповниться 60 років, зробити подарунок і взяти батьків. Ані моя мама, ані мама чоловіка теж не хочуть залишати чоловіків, і вони нікуди не виїжджають", — заявила Інна Мірошниченко.

Жена Тимура Мирошниченко на интервью
Дружина Тімура Мірошниченка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, жінка зізналася, чи розглядала її сім’я варіант переїзду до іншої країни. 

"Момент переїзду ми не розглядаємо, бо це наша країна. Як не крути, всюди ти будеш не вдома, всюди ти — емігрант, як би ти комфортно себе не почував, а це твоє місце сили", — додала дружина Тімура Мірошниченка.

Сім’я Тімура Мірошниченка

Тімур та Інна Мірошниченки одружилися у 2018 році, після чого в них народилася донька Мія і син Марко. Не так давно пара взяла з дитячого будинку третю дитину — хлопчика на ім’я Марсель. Зараз їхню сім’ю вважають справжнім прикладом для українців, а Тімур з Інною у 2023 році навіть отримали нагороду "Батьки року". 

Тимур Мирошниченко со своей женой Инной и тремя детьми
Ведучий Тімур Мірошниченко зі своєю дружиною Інною і трьома дітьми. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла про характер маленької доньки. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко зізнався, чи піде він на фронт, якщо отримає повістку. 

Також ми повідомляли про те, що Інна Мірошниченко ніжно звернулася до свого чоловіка Тімура. 

шоу-бізнес
Інна Мірошниченко
Тімур Мірошниченко
українські зірки

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