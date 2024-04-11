Вышел третий сезон "Бриджертонов"

Кадр из нового сезона "Бриджертонов". Фото: скриншот YouTube

Netflix опубликовал трейлер нового сезона "Бриджертонов". Третий сезон будет посвящен самой ожидаемой истории любви в сериале — "Полин" (она же Пенелопа) и Колину.

Соответствующий ролик появился на YouTube.

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В новом сезоне в центре сюжета будут Пенелопа и Колин, дружба которых медленно перерастет в любовь и страсть.

Кадр из нового сезона "Бриджертонов". Фото: скриншот YouTube

В новых сериях Пенелопа решит, что пора найти себе мужа и желательно такого, который "даст ей возможность вести двойную жизнь леди Уистледаун, подальше от любопытных глаз матери и сестер".

Кадр из нового сезона "Бриджертонов". Фото: скриншот YouTube

Третий сезон "Бриджертонов" будет состоять из восьми серий. Премьера первых четырех серий состоится 16 мая, а следующие четыре дебютируют 13 июня.

Кадр из нового сезона "Бриджертонов". Фото: скриншот YouTube

Сериал "Бриджертон" основан на серии романтических книг Джулии Квинн, который стали бестселлером. В первом сезоне была показана история любви между Дафной и ее мужем Саймоном, герцогом Гастингсом (Реже-Жан Пейдж), а в центре сюжета второго сезона был роман между Энтони (Джонатан Бэйли) и Кейт Шарма (Симона Эшли).

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