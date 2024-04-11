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Дружба перерастет в страсть — Netflix опубликовал трейлер 3-го сезона "Бриджертонов"

11 апреля 2024 21:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вышел третий сезон "Бриджертонов"
Кадр из нового сезона "Бриджертонов". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Netflix опубликовал трейлер нового сезона "Бриджертонов". Третий сезон будет посвящен самой ожидаемой истории любви в сериале — "Полин" (она же Пенелопа) и Колину.

Соответствующий ролик появился на YouTube.

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В новом сезоне в центре сюжета будут Пенелопа и Колин, дружба которых медленно перерастет в любовь и страсть.

Новая история Бриджертонов
Кадр из нового сезона "Бриджертонов". Фото: скриншот YouTube

В новых сериях Пенелопа решит, что пора найти себе мужа и желательно такого, который "даст ей возможность вести двойную жизнь леди Уистледаун, подальше от любопытных глаз матери и сестер".

Новое казание в Бриджертонах
Кадр из нового сезона "Бриджертонов". Фото: скриншот YouTube

Третий сезон "Бриджертонов" будет состоять из восьми серий. Премьера первых четырех серий состоится 16 мая, а следующие четыре дебютируют 13 июня.

Новая история в Бриджертонах
Кадр из нового сезона "Бриджертонов". Фото: скриншот YouTube

Сериал "Бриджертон" основан на серии романтических книг Джулии Квинн, который стали бестселлером. В первом сезоне была показана история любви между Дафной и ее мужем Саймоном, герцогом Гастингсом (Реже-Жан Пейдж), а в центре сюжета второго сезона был роман между Энтони (Джонатан Бэйли) и Кейт Шарма (Симона Эшли).

Напомним, киностудия Warner Bros. наконец-то показала первый тизер-трейлер нового фильма "Джокер: Безумие на двоих". Также мы рассказывали, что на этой неделе можно посмотреть в кинотеатре.

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