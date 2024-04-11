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Дружба переросте у пристрасть — Netflix опублікував трейлер 3-го сезону "Бріджертонів"

11 квітня 2024 21:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вийшов третій сезон "Бріджертонів" — відео
Кадр з нового сезону "Бріджертонів". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Netflix опублікував трейлер нового сезону "Бріджертонів". Третій сезон буде присвячений найочікуванішій історії кохання в серіалі — "Полін" (вона ж Пенелопа) і Коліну.

Відповідний ролик з'явився на YouTube.

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У новому сезоні в центрі сюжету будуть Пенелопа і Колін, дружба яких повільно переросте у кохання та пристрасть. 

Нова історія Бріджертонів
Кадр з нового сезону "Бріджертонів". Фото: скріиншот YouTube

У нових серіях Пенелопа вирішить, що настав час знайти собі чоловіка,  і бажано такого, який "дасть їй можливість вести подвійне життя леді Вістледаун, якомога далі від цікавих очей матері та сестер".

Нове козання в Бріджертонах
Кадр з нового сезону "Бріджертонів". Фото: скриншот YouTube

Третій сезон "Бріджертонів" складатиметься з восьми серій. Прем'єра перших чотирьох серій відбудеться 16 травня, а наступні чотири дебютують 13 червня.

Нова історія в Бріджертонах
Кадр з нового сезону "Бріджертонів". Фото: скриншот YouTube

Серіал "Бріджертон" заснований на серії романтичних книг Джулії Квінн, які стали бестселером. У першому сезоні була показана історія кохання між Дафною та її чоловіком Саймоном, герцогом Гастінгсом (Реже-Жан Пейдж), а в центрі сюжету другого сезону став роман між Ентоні (Джонатан Бейлі) і Кейт Шарма (Сімона Ешлі).

Нагадаємо, кіностудія Warner Bros. нарешті показала перший тизер-трейлер нового фільму "Джокер: Божевілля на двох". Також ми розповідали, що цього тижня подивитись в кінотеатрі.

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Netflix
відносини
актори
закордонні зірки
кохання
трейлер
серіал "Бріджертони"

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