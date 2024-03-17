Дочь Оли Поляковой заявила о желании отправиться на фронт, но есть нюанс

Певица Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой вернулась с учебы из Великобритании в Украину и заявила о готовности защищать страну на фронте. Однако 19-летняя Маша отважилась бы на военную службу только в том случае, если бы была мужчиной или имела очень сильный характер.

Об этом она рассказала в YouTube-проекте "В постели".

Читайте также:

Дочь Оли Поляковой пошла бы с папой защищать страну

19-летняя Маша Полякова призналась, что очень рада вернуться домой из Европы и скучала по родному дому. Девушка пытается помогать нашим защитникам и даже думала о том, чтобы стать в ряды ВСУ.

Однако дочь Оля Поляковой считает, что будет больше мешать на поле боя, чем нести настоящую пользу.

Она говорит о том, что будь она парнем, то обязательно бы пошла физически уничтожать россиян.

"Я очень счастливый человек, вернувшийся из Великобритании, потому что лучше, чем дома ничего нет. Если бы я была парнем или реально сильной девочкой - я бы пошла на войну. Я понимаю, что я сейчас в своем состоянии только буду мешать, чем помогать. Хотя я стараюсь хоть как-то помогать. Если бы я была парнем — мы бы реально с папой пошли", — рассказывает Маша.

Маша рассказала, что не раз с отцом Вадимом Буряковским разговаривала о том, что он хотел бы стать в ряды ВСУ, однако мужчина уже не пригоден к службе в армии.

Напомним, мы писали о том, что дочь Оли Поляковой показала, как она похожа на свою звездную маму. А также о том, что 19-летней дочери Оле Поляковой Маше сделали операцию.