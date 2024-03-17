Донька Олі Полякової заявила про бажання вирушити на фронт, але є нюанс

Співачка Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Донька відомої української співачки Олі Полякової повернулася з навчання у Великобританії до України та заявила про готовність захищати країну на фронті. Однак, 19-річна Маша наважилась би на військову службу лише в тому випадку, якби була чоловіком чи мала дуже сильний характер.

Про це вона розповіла у YouTube-проекті "У ліжку".

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Донька Олі Полякової пішла б з татом захищати країну

19-річна Маша Полякова зізналася, що дуже рада повернутися додому з Європи та сумувала за рідним домом. Дівчина намагається допомагати нашим захисникам і навіть думала про те, щоб стати до лав ЗСУ.

Однак, донька Оля Полякової вважає, що буде більше заважати на полі бою, ніж нести справжню користь.

Вона говорить про те, що якби була хлопцем, то обов'язково б пішла фізично знищувати росіян.

"Я дуже щаслива людина, що повернулася з Великої Британії, бо краще, ніж вдома нічого немає. Якщо б я була хлопцем або реально сильною дівчинкою — я б пішла на війну. Я розумію, що я зараз у своєму стані тільки буду заважати, ніж допомагати. Хоча я намагаюсь хоч якось допомагати. Якщо б я була хлопцем — ми б реально з татом пішли", — розповідає Маша.

Маша розповіла, що не раз з батьком Вадимом Буряковським розмовляла про те, що він хотів би стати до лав ЗСУ, однак чоловік вже не придатний до служби у війську.

Нагадаємо, ми писали про те, що донька Олі Полякової показала, як вона схожа на свою зіркову маму. А також про те, що 19-річній доньці Олі Полякової Маші зробили операцію.