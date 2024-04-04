Даша Астафьева показала, как она следит за своей фигурой — в сети не сдержали слов

Даша Астафьева в узких лосинах показала, как держит себя в форме
Известная украинская певица и ведущая нового шоу "Хто знає?" Даша Астафьева показала видео с тренировки. Телезвезда, которая в прошлом была моделью, продемонстрировала свое тело во всей красе и рассказала, как пытается сбросить лишние десять килограмм.
Соответствующим видео Даша Астафьева поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
Как Даша Астафьева следит за фигурой
Украинская телезвезда призналась, что набрала десять килограмм лишнего веса, поэтому решила пойти в тренажерный зал, чтобы похудеть. К тому же, Даша обратилась к своим подписчикам и призвала их присоединиться к ней, если у кого-то тоже есть проблемы с лишним весом.
Если посмотреть на внешний вид телеведущей, можно заметить, что она одета в специальный спортивный костюм. Так, Даша надела кофту с длинными рукавами и узкие лосины, которые очень четко подчеркивали ее замечательную фигуру.
"Если вы тоже щик щек щок десять килограмм… Делайте так через день, и спина не будет болить. Присоединяйтесь к моему сложному, но интересному пути, я вас еще раз приглашаю, но обещаю, на этот раз должно помочь! Думаете сработает?" — написала в описании под видео Даша Астафьева.
Как в сети отреагировали на видео Даши Астафьевой
Подписчики украинской ведущей даже не заметили лишнего веса и начали делать комплименты в адрес фигуры Даши. Люди в комментариях оставили слова восторга от того, как выглядит известная звезда.
- Разве может быть что-то идеальнее, чем фигура Даши??? Ну это просто
- Мне одной кажется, что и так все отлично? Но спорт, конечно, — полезная вещь
- Это прям, такая сочность мне нравится больше, чем что угодно
- Вызовите полицию, ну нельзя быть такой бомбой
Что известно о новом шоу Даши Астафьевой
Недавно на телеканале "Новый канал" впервые вышло украинское шоу под названием "Хто знає?", которое ведет артистка Даша Астафьева. В программе есть две команды, капитанами которых является певец Владимир Дантес и актер Фима Константиновский. В каждом выпуске в командах появляются разные известные звезды.
На экране появляется 12 секторов, содержащих вопросы на разную тематику. Команды должны выбрать один ответ, и если они угадал, то зарабатывают деньги. Весь выигрыш из этого шоу идет на донаты в помощь Украине.
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