Даша Астаф'єва показала, як вона стежить за своєю фігурою — в мережі не стримали слів

Українська ведуча Даша Астаф'єва на фотосесії. Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Відома українська співачка і ведуча нового шоу "Хто знає?" Даша Астаф’єва показала відео з тренування. Телезірка, яка у минулому була моделлю, продемонструвала своє тіло у всій красі та розповіла, як намагається скинути зайві десять кілограмів.

Відповідним відео Даша Астаф’єва поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Українська телезірка зізналася, що вона набрала десять кілограмів зайвої ваги, тому вирішила піти до тренажерної зали, щоб схуднути. До того ж, Даша звернулася до своїх підписників і закликала їх приєднатися до неї, якщо в когось також є проблеми із зайвою вагою.

Якщо подивитися на зовнішній вигляд телеведучої, то можна помітити, що вона одягнена у спеціальний спортивний костюм. Так, Даша одягнула кофту з довгими рукавами і вузькі лосини, які дуже чітко підкреслювали її чудову фігуру.

"Якщо ви теж щік щек щок десять кілограмів… Робіть так через день, і спина не болітиме. Приєднуйтесь до мого складного, але цікавого шляху, я вас вкотре запрошую, але обіцяю, цього разу повинно допомогти! Думаєте спрацює?" — написала в описі під відео Даша Астаф’єва.

Ведуча Даша Астаф'єва у тренажерній залі. Фото: скриншот з Instagram

Як в мережі відреагували на відео Даші Астаф’євої

Підписники української ведучої навіть не помітили зайвої ваги і почали робити компліменти на адресу фігури Даші. Люди в коментарях залишили слова захоплення від того, який вигляд має відома зірка.

Хіба може бути щось ідеальніше, ніж фігура Даші ??? Ну це просто

Мені одній здається, що і так все чудово? Але спорт, звичайно, — корисна річ

Це прям, така соковитість мені подобається більше, ніж будь-що

Викликайте поліцію, ну не можна бути такою бомбою

Коментарі зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про нове шоу Даші Астаф’євої

Нещодавно на телеканалі "Новий канал" вперше вийшло українське шоу під назвою "Хто знає?", яке веде артистка Даша Астаф’єва. У програмі є дві команди, капітанами яких є співак Володимир Дантес і актор Фіма Константиновський. У кожному випуску в командах з’являються різні відомі зірки.

Фіма Константиновський, Даша Астаф'єва і Володимир Дантес у шоу "Хто знає?". Фото: Новий канал

На екрані з’являється 12 секторів, які містять запитання на різну тематику. Команди повинні обрати одну відповідь, і якщо вони вгадали, то заробляють гроші. Весь виграш з цього шоу йде на донати на допомогу Україні.

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