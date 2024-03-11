Ведущая Ефросинина мечтала взять интервью у Путина — комментарий скандального блогера

Украинская ведущая Маша Ефросинина на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов высказался в сторону ведущей Маши Ефросининой. В частности, мужчина прокомментировал то, что в прошлом делала телеведущая, и обратился к ней с просьбой быть настоящей и честной.

Об этом Богдан Беспалов рассказал на своем канале в YouTube.

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Украинский блогер вспомнил одно интервью Маши Ефросининой и телеведущей Светланы Вольновой. По словам Беспалова, в этом интервью украинская ведущая делала скандальные заявления касательно президента России Владимира Путина.

"Когда она общалась со Светланой Вольновой в далеком 2008 году, там были такие одиозные заявления по отношению к Путину. Оказывается, она мечтала взять когда-то у него интервью. "Пошло оно все, не буду биться лбом в стену, поеду в Москву, и возьмут", — как уверенно сказала Мария. Только она не учитывала в тот период, что никому она там не нужна, потому что, в основном, украинцев там не воспринимали всерьез", — сказал скандальный блогер Богдан Беспалов.

Также блогер обратился к Маше с просьбой выбрать, по какому пути она дальше идет в жизни. В частности, Беспалов попросил ее быть честной и настоящей, а не "одевать маску".

"Ты должна понять одну вещь… Вот эти маски, которые сейчас вы снова все одеваете, ты выбираешь один путь — ты или честная и ты настоящая, не играешь, не пытаешься манипулировать, или люди все понимают и все видят. Как бы ты ни старалась одеть клише, определенную маску, оно так не будет работать. Поэтому время фейковых историй прошло. Надо быть честным, а не гнуть свои манипуляции", — также добавил украинский блогер.

Скандал Маши Ефросининой и Кристины Соловий

Недавно между ведущей Ефросининой и певицей Соловий возник публичный спор. В интервью Кристина Соловий отметила, что ведущая перешла на украинский язык только после публичной критики в сети.

"Сейчас ты щебечешь со мной на украинском, и это само собой разумеется. Мы даем шанс своим людям стать на сторону украинства и почувствовать себя украинцем. Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, за то, что они пытались сидеть на двух стульях и размывали границы. Они все за это ответственны. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь. Я так считаю. Хочешь мне возразить? Я готова выслушать тебя", — заявила тогда Кристина Соловий.

Маша Ефросинина и Кристина Соловий на интервью. Фото: скриншот с YouTube

На это Ефросинина ответила, что считает слова певицы необъективными, и напомнила, как никто не хотел ходить на концерты звезд, которые пели на украинском языке.

"Артист всегда отвечает запросу и работает на свою аудиторию. Я застала период, когда очень многие артисты из первого звена пытались петь на украинском, и никто не приходил на их концерты", — ответила Маша Ефросинина.

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