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Блогер Беспалов сорвался на Ефросинину за ее поведение

11 марта 2024 11:40
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведущая Ефросинина мечтала взять интервью у Путина — комментарий скандального блогера
Украинская ведущая Маша Ефросинина на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов высказался в сторону ведущей Маши Ефросининой. В частности, мужчина прокомментировал то, что в прошлом делала телеведущая, и обратился к ней с просьбой быть настоящей и честной.

Об этом Богдан Беспалов рассказал на своем канале в YouTube.

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Богдан Беспалов о Маше Ефросининой

Украинский блогер вспомнил одно интервью Маши Ефросининой и телеведущей Светланы Вольновой. По словам Беспалова, в этом интервью украинская ведущая делала скандальные заявления касательно президента России Владимира Путина.

"Когда она общалась со Светланой Вольновой в далеком 2008 году, там были такие одиозные заявления по отношению к Путину. Оказывается, она мечтала взять когда-то у него интервью. "Пошло оно все, не буду биться лбом в стену, поеду в Москву, и возьмут", — как уверенно сказала Мария. Только она не учитывала в тот период, что никому она там не нужна, потому что, в основном, украинцев там не воспринимали всерьез", — сказал скандальный блогер Богдан Беспалов.

Также блогер обратился к Маше с просьбой выбрать, по какому пути она дальше идет в жизни. В частности, Беспалов попросил ее быть честной и настоящей, а не "одевать маску".

"Ты должна понять одну вещь… Вот эти маски, которые сейчас вы снова все одеваете, ты выбираешь один путь — ты или честная и ты настоящая, не играешь, не пытаешься манипулировать, или люди все понимают и все видят. Как бы ты ни старалась одеть клише, определенную маску, оно так не будет работать. Поэтому время фейковых историй прошло. Надо быть честным, а не гнуть свои манипуляции", — также добавил украинский блогер.

Скандал Маши Ефросининой и Кристины Соловий

Недавно между ведущей Ефросининой и певицей Соловий возник публичный спор. В интервью Кристина Соловий отметила, что ведущая перешла на украинский язык только после публичной критики в сети.

"Сейчас ты щебечешь со мной на украинском, и это само собой разумеется. Мы даем шанс своим людям стать на сторону украинства и почувствовать себя украинцем. Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, за то, что они пытались сидеть на двух стульях и размывали границы. Они все за это ответственны. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь. Я так считаю. Хочешь мне возразить? Я готова выслушать тебя", — заявила тогда Кристина Соловий.

Маша Ефросинина и Кристина Соловой на интервью
Маша Ефросинина и Кристина Соловий на интервью. Фото: скриншот с YouTube

На это Ефросинина ответила, что считает слова певицы необъективными, и напомнила, как никто не хотел ходить на концерты звезд, которые пели на украинском языке.

"Артист всегда отвечает запросу и работает на свою аудиторию. Я застала период, когда очень многие артисты из первого звена пытались петь на украинском, и никто не приходил на их концерты", — ответила Маша Ефросинина.

Напомним, мы писали о том, что скандальный блогер Богдан Беспалов сообщил, что Виталий Козловский станет отцом.

Раньше мы рассказывали о том, что украинский блогер Богдан Беспалов высмеял певицу Maruv за новую песню.

Также мы сообщали, что блогер Богдан Беспалов прокомментировал новую песню певицы Анастасии Приходько.

Маша Ефросинина
шоу-бизнес
украинские звезды
Богдан Беспалов

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