Ведуча Єфросініна мріяла взяти інтерв'ю у Путіна — коментар скандального блогера

Українська ведуча Маша Єфросініна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Скандальний український блогер Богдан Беспалов висловився у бік ведучої Маші Єфросініної. Зокрема, чоловік прокоментував те, що у минулому робила телеведуча, і звернувся до неї з проханням бути справжньою і чесною.

Про це Богдан Беспалов розповів на своєму каналі в YouTube.

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Український блогер згадав одне інтерв’ю Маші Єфросініної і телеведучої Світлани Вольнової. За словами Беспалова, у цьому інтерв’ю українська ведуча робила скандальні заяви стосовно президента Росії Володимира Путіна.

"Коли вона спілкувалася зі Світланою Вольновою у далекому 2008 році, там були такі одіозні заяви стосовно Путіна. Виявляється, вона мріяла взяти колись у нього інтерв’ю. "Пішло воно все, не битимуся лобом у стіну, поїду до Москви, і візьмуть", — як сказала впевнено Марія. Тільки вона не враховувала у той період, що нікому вона там не потрібна, тому що, здебільшого, українців там не сприймали всерйоз", — сказав скандальний блогер Богдан Беспалов.

Також блогер звернувся до Маші з проханням обрати, яким шляхом вона далі йде у житті. Зокрема, Беспалов попросив її бути чесною і справжньою, а не "одягати маску".

"Ти повинна зрозуміти одну річ… Ось ці маски, які зараз ви знову всі одягаєте, ти обираєш один шлях — ти або чесна і ти справжня, не граєш, не намагаєшся маніпулювати, або люди все розуміють і все бачать. Як би ти не старалася одягнути кліше, певну маску, воно так не працюватиме. Тому час фейкових історій сплинув. Треба бути чесним, а не гнути свої маніпуляції", — також додав український блогер.

Скандал Маші Єфросініної і Христини Соловій

Недавно між ведучою Єфросініною і співачкою Соловій виникла публічна суперечка. Під час інтерв’ю Христина Соловій зазначила, що ведуча перейшла на українську мову тільки після публічної критики в мережі.

"Зараз ти щебечеш зі мною українською, і це само собою зрозуміло. Ми даємо шанс своїм людям стати на бік українства і відчути себе українцем. Усі мають відповідати за те, що вони будували культурні мости між Росією й Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. У них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова вислухати тебе", — заявила тоді Христина Соловій.

Маша Єфросініна і Христина Соловій на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

На це Єфросініна відповіла, що вважає слова співачки необ’єктивними, і нагадала, як ніхто не хотів ходити на концерти зірок, які співали українською мовою.

"Артист завжди відповідає запиту і працює на свою аудиторію. Я застала період, коли дуже багато артистів з першої ланки намагалися співати українською, і ніхто не приходив на їхні концерти", — відповіла Маша Єфросініна.

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