Ведущий Фима Константиновский сбросил более 30 килограммов.

Комик и шоумен Фима Константиновский. Фото: instagram.com/fimakonst

Известный украинский комик и звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский поделился своим радикальным методом похудения. Всего за четыре месяца артист сбросил более 30 килограммов.

Об этом он рассказал в интервью "Новому каналу".

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Ведущий признается, что с детства страдал от лишнего веса. Родные постоянно успокаивали парня и говорили, что с возрастом он вытянется. Однако комик взрослел, а лишние килограммы никуда не исчезали. Так, в 19 лет он весил больше 100 килограммов.

Артист не страдал от комплексов, однако ему было тяжело подобрать на себя одежду.

После очередного шопинга Константиновский похвастался папе новой рубашкой. Вещь оказалась маленькой, и он предложил ему вернуть ее обратно в магазин.

Ведущему очень понравилась рубашка, и он поспорил с отцом на то, что ему удастся похудеть.

"Однажды купил рубашку и примерил дома. А папа посмотрел и сказал: "Маленький размер". Это была правда, потому что пуговицы немножко не выдерживали. Папа сказал вернуть ее. Но я отказался: "Нет, она мне нравится, я оставлю . И похудею". На что он ответил: "Да не удастся". И мы поспорили, чтобы доказать, что я смогу", — поделился артист.

Из-за проблем со здоровьем, Константиновскому нельзя было заниматься в тренажерном зале, поэтому он решил худеть довольно радикальным методом.

Ведущий признался, что он очень азартный человек, поэтому несколько потерянных килограммов его бы не устроили.

Артист три дня голодал, а три дня питался маленькими порциями. Так ему удалось похудеть на 31 кг за 4 месяца.

"Поскольку я азартный, у меня бы не хватило терпения худеть на три килограмма в месяц. Нужно было сразу видеть результат, чтобы не потерять мотивацию и пыл, с каким начал. Поэтому проводил без еды три дня, потом ел небольшими порциями, и снова три дня без еды. Отмечу: сейчас я осознаю, что это неправильно, но такова моя история", — рассказал популярный ведущий.

Напомним, мы ранее писали, что певица Кристина Агилера похудела на 18 килограммов и ошеломила тонкой талией в корсете. А также комику Юрию Ткачу удалось похудеть на девять килограммов.