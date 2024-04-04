Ведучий Фіма Константиновський скинув більше 30 кілограмів — фото

Комік та шоумен Фіма Константиновський. Фото: instagram.com/fimakonst

Відомий український комік та зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський поділився своїм радикальним методом схуднення. Всього за 4 місяці артист скинув більше 30 кілограмів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Новому каналу".

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Ведучий зізнається, що з дитинства страждав від зайвої ваги. Рідні постійно заспокоювали хлопця та говорили, що з віком він "витягнеться". Однак, комік дорослішав, а зайві кілограми нікуди не зникали. Так у 19 років він важив більше 100 кілограмів.

Артист не страждав від комплексів, однак йому було важко підібрати на себе одяг.

Після чергового шопінгу, Константиновський похизувався татові новою сорочкою. Річ виявилася замалою, тож він запропонував йому повернути її назад до магазину.

Ведучому дуже сподобалась сорочка і він побився об заклад із батьком про те, що йому вдасться схуднути.

"Якось купив сорочку та приміряв удома. А тато подивився і сказав: "Маленький розмір". Це була правда, бо ґудзики трошечки не витримували. Тато сказав повернути її. Але я відмовився: "Ні, вона мені подобається, я залишу. І схудну". На що він відповів: "Та не вдасться". І ми побилися об заклад, аби довести, що я можу", — поділився артист.

Через проблеми зі здоров'ям, Константиновському не можна було займатися у тренажерному залі, а тому він вирішив худнути доволі радикальним методом.

Ведучий зізнався, що він дуже азартна людина, а тому декілька втрачених кілограмів його б не влаштували.

Артист 3 дні голодував, а 3 дні харчувався маленькими порціями. Так йому вдалося схуднути на 31 кілограм за 4 місяці.

"Оскільки я азартний, в мене б не вистачило терпіння худнути на три кілограми в місяць. Потрібно було одразу бачити результат, щоб не втратити мотивацію і запал, з яким почав. Тому проводив без їжі три дні, потім їв невеличкими порціями і знову три дні без їжі. Наголошу: зараз я усвідомлюю, що це неправильно, але така моя історія", — розповів популярний ведучий.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співачка Крістіна Агілера схудла на 18 кілограмів та приголомшила тонкою талією у корсеті. А також коміку Юрію Ткачу вдалося схуднути на дев'ять кілограмів.