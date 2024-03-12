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Блондинка с каре — Петрожицкая кардинально изменила прическу

12 марта 2024 22:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Блондинка с каре — Петрожицкая кардинально изменила прическу
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская актриса Дарья Петрожицкая превратилась в новую звезду — она примерила белокурый парик. Ее поклонники в восторге от нового амплуа.

Актриса выложила фотографии в instagram.

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Украинская актриса Дарья Петрожицкая, получившая популярность после выхода сериала "Папик", поразила новым образом — она надела белокурое каре.

Яркие волосы подходят звезде так же, как и синий свитер. Он подчеркивает ее красоту и придает аутфиту свежести.

Что думают поклонники актрисы

Подписчики Петрожицкой высказали свои мнения по поводу ее нового образа в комментариях. Преимущественно всем понравилось "обновление" внешности.

"Ну, такая прикольная".

"Один из любимых образов".

"Ого, так вообще огонь".

Комментарии. Фото:
Комментарии. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Ранее Петрожицкая разорвала картину "Мона Лизы" — что произошло. Также она показала, как выглядел ее отец актер.

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Дарья Петрожицкая
сериал "Папик"

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