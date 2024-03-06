У перлах і з Мона Лізою — Петрожицька вразила стильною зйомкою

Акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Українська акторка Дар'я Петрожицька знялась для обкладинки глянцю FASHION POST. Її образи нагадали атмосферу популярного серіалу "Папік".

Світлини виклали в instagram.

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Українська акторка Дар'я Петрожицька знялась у грайливій фотосесії для видання FASHION POST. Стилісти обрали для неї образи, які нагадала її героїню Лізу з серіалу "Папік" — вишукані, люксові, відривні і дещо хаотичні.

Петрожицька на світлинах бунтує — напивається молоком, рве копію видатного шедевра Леонардо да Вінчі "Мона Лізу" і пікантно позує у звабливих сукнях.

"Неймовірно творча зйомка. І це все завдяки цим людям, які створили і побачили мене такою", — задоволено написала акторка.

Акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Раніше акторка ділилась архівним фото свого батька-актора.

Також Петрожицька знову знялась з Бакланом у серіалі.