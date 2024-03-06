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В жемчуге и с Мона Лизой — Петрожицкая поразила стильной съемкой

6 марта 2024 21:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
В жемчуге и с Мона Лизой — Петрожицкая поразила стильной съемкой
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская актриса Дарья Петрожицкая снялась для обложки глянца FASHION POST. Ее образы напомнили атмосферу популярного сериала "Папик". 

Фотографии выложили в instagram.

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Дарья Петрожицкая снялась для обложки журнала

Украинская актриса Дарья Петрожицкая снялась в игривой фотосессии для издания FASHION POST. Стилисты выбрали для нее образы, которые напомнила ее героиню Лизу из сериала "Папик" — изысканные, люксовые и несколько хаотические.

Петрожицкая на фото бунтует — напивается молоком, рвет копию выдающегося шедевра Леонардо да Винчи "Мона Лизу" и пикантно позирует в соблазнительных платьях.

"Невероятно творческая съемка. И это все благодаря этим людям, которые создали и увидели меня такой" , — написала актриса.

ктор Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
ктор Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
ктор Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
ктор Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
ктор Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
ктор Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
ктор Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Раньше актриса делилась архивным фото своего отца-актера.

Также Петрожицкая снова снялась с Бакланом в сериале.

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Дарья Петрожицкая

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