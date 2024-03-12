Білявка з каре — Петрожицька кардинально змінила зачіску

Акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Українська акторка Дар'я Петрожицька перевтілилась у новий образ — вона приміряла біляву перуку. Її прихильники в захваті від нового амплуа зірки.

Актриса виклала світлини в instagram.

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Українська акторка Дар'я Петрожицька, яка здобула популярність після виходу серіалу "Папік", вразила новим образом — вона вдягнула біляве каре.

Яскраве волосся личить зірці так само, як і синій светер. Він підкреслює її красу і додає аутфіту свіжості.

Що думають прихильники акторки

Підписники Петрожицької висловили свої думки щодо її нового образу в коментарях. Переважно всім сподобалось "оновлення" зовнішності.

"Ну, така прикольна".

"Один з улюблених образів".

"Ого, то взагалі підпал".

Коментарі. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Раніше Петрожицька розірвала картину "Мона Лізи" — що сталося.

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