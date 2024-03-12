Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Білявка з каре — Петрожицька кардинально змінила зачіску arrow

Білявка з каре — Петрожицька кардинально змінила зачіску

12 березня 2024 22:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Білявка з каре — Петрожицька кардинально змінила зачіску
Акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська акторка Дар'я Петрожицька перевтілилась у новий образ — вона приміряла біляву перуку. Її прихильники в захваті від нового амплуа зірки.

Актриса виклала світлини в instagram

Читайте також:

Петрожицька — знову білявка

Українська акторка Дар'я Петрожицька, яка здобула популярність після виходу серіалу "Папік", вразила новим образом — вона вдягнула біляве каре. 

Яскраве волосся личить зірці так само, як і синій светер. Він підкреслює її красу і додає аутфіту свіжості. 

Що думають прихильники акторки

Підписники Петрожицької висловили свої думки щодо її нового образу в коментарях. Переважно всім сподобалось "оновлення" зовнішності. 

"Ну, така прикольна".

"Один з улюблених образів".

"Ого, то взагалі підпал".

Коментарі. Фото:
Коментарі. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Раніше Петрожицька розірвала картину "Мона Лізи" — що сталося.

Також вона показала, як виглядав її батько актор.

фото
волосся
українські зірки
акторка
Дар'я Петрожицька
серіал "Папік"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування