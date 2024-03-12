Білявка з каре — Петрожицька кардинально змінила зачіску
Українська акторка Дар'я Петрожицька перевтілилась у новий образ — вона приміряла біляву перуку. Її прихильники в захваті від нового амплуа зірки.
Актриса виклала світлини в instagram.
Петрожицька — знову білявка
Українська акторка Дар'я Петрожицька, яка здобула популярність після виходу серіалу "Папік", вразила новим образом — вона вдягнула біляве каре.
Яскраве волосся личить зірці так само, як і синій светер. Він підкреслює її красу і додає аутфіту свіжості.
Що думають прихильники акторки
Підписники Петрожицької висловили свої думки щодо її нового образу в коментарях. Переважно всім сподобалось "оновлення" зовнішності.
"Ну, така прикольна".
"Один з улюблених образів".
"Ого, то взагалі підпал".
Раніше Петрожицька розірвала картину "Мона Лізи" — що сталося.
Також вона показала, як виглядав її батько актор.
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