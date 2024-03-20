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Отец Кузьмы Скрябина впервые назвал причину смерти супруги

20 марта 2024 13:12
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Отец Кузьмы Скрябина впервые назвал причину смерти жены
Отец Кузьмы Скрябина. Фото: скрин с видео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Отец Кузьмы Виктор Кузьменко живет один. В сентябре 2023 года мужчина стал вдовцом. Мама покойного музыканта ушла из жизни в возрасте 76 лет. Впервые после потери супруги отец Кузьмы отважился на откровенный разговор.

В эксклюзивном интервью для "Сніданку з 1+1" Виктор Кузьменко назвал причину смерти супруги.

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Мама Кузьмы Скрябина была огромной поклонницей творчества единственного сына, и пережила его на восемь лет. В сентябре 2023 года она внезапно скончалась, и семья артиста не высказывалась в СМИ на эту тему.

 

"Ее одолела тяжелая болезнь. Она лежала в больнице во Львове в течение 7 месяцев. У нее был инсульт. Впоследствии врачи уже намекнули, что они бессильны и ничего не могут сделать. Потом она еще три недели была дома и случился второй инсульт. Ее забрали на скорой в реанимацию, а на второй день ее не стало", — рассказал Виктор Кузьменко.

Сейчас отец Кузьмы продолжает дело, которым они занимались вместе с супругой: у них была мастерская, где создавали декоративных ангелов и колокольчики из керамики.

Отец певца вспомнил, как его сын написал песню "Мама". Кузьма показал родителям трек, когда он уже был готов. Певец написал его в по дороге домой, когда ехал в родительский дом.

"Он ехал тогда из Ивано-Франковска и всегда выбирал такие дороги, которые позволяли ему быстрее добраться домой. И вот, как-то, его занесло по старой дороге в лес. Была уже ночь, лесовозы, еще пожар: торфы горели, дым. Он сказал: "Я так испугался, что я могу маму не увидеть". И вот у него в течение того какого-то короткого времени тот текст созрел", — вспомнил Виктор Кузьменко.

Ранее в столице прошла премьера фильма по мотивам книги Кузьмы Скрябина. А звезды оценили картину, в основе которой экранизация книги Скрябина.

смерть
Андрей Кузьменко
Скрябин
украинские звезды

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