Батько Кузьми Скрябіна вперше назвав причину смерті дружини
Батько Кузьми Віктор Кузьменко живе сам. У вересні 2023 року чоловік став удівцем. Мати покійного музиканта пішла з життя у віці 76 років. Вперше після втрати дружини батько Кузьми наважився на відверту розмову.
В ексклюзивному інтервʼю для "Сніданку з 1+1" Віктор Кузьменко назвав причину смерті дружини.
Батько Кузьми розповів, як співак створив одну зі своїх легендарних пісень
Мама Кузьми Скрябіна була найбільшою шанувальницею творчості єдиного сина та пережила його на вісім років. У вересні 2023 року вона раптово померла, і сім'я артиста не висловлювалася у ЗМІ на цю тему.
"Її здолала важка хвороба. Вона лежала в лікарні у Львові протягом семи місяців. У неї був інсульт. Згодом лікарі вже натякнули, що вони безсильні і нічого не можуть зробити. Потім вона ще три тижні була вдома і стався другий інсульт. Її забрали на "швидкій" в реанімацію, а на другий день її не стало", — розповів Віктор Кузьменко.
Зараз батько Кузьми продовжує справу, якою вони займались з дружиною разом: у них була майстерня, де створювали декоративних ангелів та дзвіночки з кераміки.
Батько співака згадав, як його син написав пісню "Мама". Кузьма показав батькам трек, коли він вже був готовий. Співак написав його в дорозі, коли їхав до батьківської хати.
"Він їхав тоді з Івано-Франківська і завжди обирав такі дороги, які дозволяли йому швидше дістатися додому. І ось якось його занесло старою дорогою у ліс. Була вже ніч, лісовози, ще сталась пожежа: торфи горіли, дим. Він сказав: "Я так злякався, що я можу мами не побачити". І от у нього протягом того якогось короткого часу той текст визрів", — пригадав Віктор Кузьменко.
Раніше у столиці пройшла прем'єра фільму за мотивами книжки Кузьми Скрябіна. А зірки оцінили картину, в основі якої екранізація книжки Скрябіна.
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