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Батько Кузьми Скрябіна вперше назвав причину смерті дружини

20 березня 2024 13:12
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Батько Кузьми Скрябіна вперше назвав причину смерті дружини
Батько Кузьми Скрябіна. Фото: скрін з відео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Батько Кузьми Віктор Кузьменко живе сам. У вересні 2023 року чоловік став удівцем. Мати покійного музиканта пішла з життя у віці 76 років. Вперше після втрати дружини батько Кузьми наважився на відверту розмову.

В ексклюзивному інтервʼю для "Сніданку з 1+1" Віктор Кузьменко назвав причину смерті дружини.

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Мама Кузьми Скрябіна була найбільшою шанувальницею творчості єдиного сина та пережила його на вісім років. У вересні 2023 року вона раптово померла, і сім'я артиста не висловлювалася у ЗМІ на цю тему.

 

"Її здолала важка хвороба. Вона лежала в лікарні у Львові протягом семи місяців. У неї був інсульт. Згодом лікарі вже натякнули, що вони безсильні і нічого не можуть зробити. Потім вона ще три тижні була вдома і стався другий інсульт. Її забрали на "швидкій" в реанімацію, а на другий день її не стало", — розповів Віктор Кузьменко.

Зараз батько Кузьми продовжує справу, якою вони займались з дружиною разом: у них була майстерня, де створювали декоративних ангелів та дзвіночки з кераміки.

Батько співака згадав, як його син написав пісню "Мама". Кузьма показав батькам трек, коли він вже був готовий. Співак написав його в дорозі, коли їхав до батьківської хати.

"Він їхав тоді з Івано-Франківська і завжди обирав такі дороги, які дозволяли йому швидше дістатися додому. І ось якось його занесло старою дорогою у ліс. Була вже ніч, лісовози, ще сталась пожежа: торфи горіли, дим. Він сказав: "Я так злякався, що я можу мами не побачити". І от у нього протягом того якогось короткого часу той текст визрів", — пригадав Віктор Кузьменко.

Раніше у столиці пройшла прем'єра фільму за мотивами книжки Кузьми Скрябіна. А зірки оцінили картину, в основі якої екранізація книжки Скрябіна.

смерть
Андрій Кузьменко
Скрябін
українські зірки

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