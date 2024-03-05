Андрей Хлывнюк показал, как изменился за 20 лет

Музыкант Андрей Хлывнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Известный украинский музыкант и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал фото 20-летней давности. Артист позировал на обложке журнала в необычном образе — певец носил густые кудри.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Музыкант опубликовал фото из журнала, на котором ему 24 года. На фотографии у артиста густые вьющиеся волосы, а одет он в обычный свитшот и джинсы.

Музыкант Андрей Хлывнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

За многие годы у артиста почти не изменился стиль. Андрей также любит простую одежду, однако музыкант кардинально изменил свою прическу.

Для сравнения со старым образом, Хлывнюк опубликовал селфи, на котором показал, как выглядит сейчас.

Музыкант Андрей Хлывнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

"А это, когда житуха потаскала", — добавил артист.

Музыкант разместил фотографии не просто так. Именно 20 лет назад началась история известной группы "Бумбокс".

Сейчас артист защищает нашу страну на фронте и уничтожает оккупантов в роли пилота ударного дрона Punisher.

Время от времени Хлывнюк вместе с группой отправляется в тур по Европе для того, чтобы собрать средства на нужды военных.

Напомним, ранее мы писали, что музыкант Андрей Хлывнюк эмоционально высказался о мобилизации в Украине. Также исполнитель вспомнил, как много лет назад послал российского ведущего.