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Андрій Хливнюк показав, як змінився за 20 років

5 березня 2024 21:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андрій Хливнюк показав, як змінився за 20 років
Музикант Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український музикант та фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав фото 20-річної давнини. Артист позував на обкладинці журналу у незвичному образі — співак носив густі кучері.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Як виглядав Андрій Хливнюк 20 років тому

Музикант опублікував фото з журналу, на якому йому 24 роки. На світлині в артиста густе кучеряве волосся, а вдягнений він у звичайний світшот та джинси.

Андрій Хливнюк
Музикант Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

За багато років в артиста майже не змінився стиль. Андрій так само полюбляє простий одяг, однак музикант кардинально змінив свою зачіску.

Для порівняння зі старим образом, Хливнюк опублікував селфі, на якому показав, який вигляд зараз має.

Андрій Хливнюк
Музикант Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

 

"А це, коли житуха потаскала", — додав артист.

Музикант розмістив світлини не просто так. Саме 20 років тому почалася історія відомого гурту "Бумбокс".

Зараз артист захищає нашу країну на фронті та знищує окупантів у ролі пілота ударного дрона Punisher.

Час від часу Хливнюк разом із гуртом вирушає у тур Європою для того, щоб зібрати кошти на потреби військових.

Нагадаємо, раніше ми писали, що музикант Андрій Хливнюк емоційно висловився про мобілізацію в Україні. Також виконавець згадав, як багато років тому послав російського ведучого. 

 

фото
Андрій Хливнюк
Бумбокс
шоу-бізнес
українські зірки

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