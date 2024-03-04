Андрій Хливнюк різко висловився щодо мобілізації

Музикант та військовий Андрій Хливнюк. Фото: скрін з відео

Музикант Андрій Хливнюк на початку повномасштабного вторгнення Росии поповнив лави ЗСУ. Він емоційно висловився про мобілізацію в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю DW.

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Артист зауважив, що не вважає необхідним примушувати чоловіків йти воювати. За його словами, йти на фронт потрібно добровольцем і заздалегідь обирати підрозділ.

"Не чекайте повісток, обирайте підрозділи, ідіть захищати дочок і сестер від зґвалтувань, мам від убивств, свої домівки від грабежів, розбомблення. Що тут дивного? Що тут такого? Я не розумію. Ну, мобілізація - це необхідність. Люди втомилися, але ті, з ким я спілкуюся, стоятимуть до смерті дуже довго. Стільки, скільки потрібно буде. У мене величезна честь спілкуватися з такими людьми. Ніхто не кине зброю і не піде нікуди. Тому що вони чоловіки просто", — сказав Хливнюк.

Музикант каже, що йдеться про війну за існування української нації.

"Не просто як етнос, а фізично як людей нас хочуть знищити. Ми повинні перемогти або загинути", — додав артист.

Нагадаємо, відомий музикант пішов до ЗСУ.

Раніше Дзідзьо прокоментував мобілізацію артистів.