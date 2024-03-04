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Андрей Хливнюк резко высказался по поводу мобилизации

4 марта 2024 08:51
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Андрей Хливнюк резко высказался по поводу мобилизации
Музыкант и военный Андрей Хливнюк. Фото: скрин с видео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Музыкант Андрей Хливнюк в начале полномасштабно вторжения России пополнил ряды ВСУ. Он эмоционально высказался о мобилизации в Украине.

Об этом он рассказал в интервью DW .

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Артист заметил, что не считает необходимым заставлять мужчин уходить воевать. По его словам, идти на фронт нужно добровольцем и заранее выбирать подразделение.

"Не ждите повесток, выбирайте подразделения, идите защищать дочерей и сестер от изнасилований, мам от убийств, свои дома от грабежей, разбомбления. Что тут удивительного? Что здесь такого? Я не понимаю. Ну, мобилизация — это необходимость. Люди устали, но те, с кем я общаюсь, будут стоять до смерти очень долго. Столько, сколько нужно будет. Для меня огромная честь общаться с такими людьми. Никто не бросит оружие и не уйдет никуда. Потому что они мужчины просто", — сказал Хливнюк.

 

Музыкант говорит, что речь идет о войне за существование украинской нации.

"Не просто как этноса, а физически как людей нас хотят уничтожить. Мы должны победить или погибнуть", — добавил артист.

Напомним, известный музыкант пошел в ВСУ.

Ранее Дидзьо прокомментировал мобилизацию артистов.

война
Андрей Хлывнюк
украинские звезды
мобилизация

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