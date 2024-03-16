Зваблива зірка "Ейфорії" вразила скульптурним топом з квітів на прем‘єрі фільму жахів

Американська акторка Сідні Свіні на прем'єрі фільму "Проклята діва". Фото: instagram/immaculatemovie/

Акторка Сідні Свіні, яка здобула популярність після зйомок у серіалі "Ейфорія", прийшла на прем'єру свого нового фільму у вишуканому образі. Зірка вдягнула квітковий топ від Balmain, який мав одночасно прекрасний і містичний вигляд.

Артистка виклала світлини в Instagram.

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Американська акторка, яка знімалась у токсичному серіалі "Ейфорія" і романтичній комедії "Люблю тебе ненавидіти", запрем'єрила свій новий фільм. Вона прийшла у вишуканому вбранні на показ психологічного фільму жахів "Проклята діва" у Лос-Анджелесі.

Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/

Сідні Свіні зіграла у цьому фільмі головну роль чорниці, втім на захід прийшла досить оголена. Її груди ледве прикривав скульптурний білий топ від Balmain. Він нагадував скульптуру рук, які тримають букет із квітів і винограду.

Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/

Стилісти скомбінували унікальну модель від іменитого бренду з чорними штанями-палацо. Щоб додати містичності образу, візажисти вклали волосся зірки назад і залишили максимально природний макіяж. Втім, не обійшлось без діамантів — вони сяяли на золотих сережках Сідні.

Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram/immaculatemovie/

На прем'єру також завітала родина акторки: її мама і дві бабусі, які також знімались у стрічці в образах черниць.

Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/

Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/

Про що фільм "Проклята діва"

У католицький жіночий монастир потрапляє нова черниця, яку і зіграла Сідні Свіні. Вона щиро вірить у Бога і приїхала сюди, щоб присвятити йому життя.

Втім, вона відразу помічає дивні речі. Її самопочуття погіршується, і невдовзі вона дізнається, що вагітна. Це стає для неї випробуванням, і найголовніше — вона намагається зрозуміти, хто батько дитини? Бог, диявол чи існує третя сила...

Нагадаємо, акторка Сідні Свіні прийшла практично оголена на прем'єру фільму в Австралії. Також вона розповідала про проблеми під час зйомок "Ейфорії" — її покусав павук.