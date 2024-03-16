Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Зваблива зірка "Ейфорії" вразила скульптурним топом з квітів на прем‘єрі фільму жахів arrow

Зваблива зірка "Ейфорії" вразила скульптурним топом з квітів на прем‘єрі фільму жахів

16 березня 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зваблива зірка "Ейфорії" вразила скульптурним топом з квітів на прем‘єрі фільму жахів
Американська акторка Сідні Свіні на прем'єрі фільму "Проклята діва". Фото: instagram/immaculatemovie/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Акторка Сідні Свіні, яка здобула популярність після зйомок у серіалі "Ейфорія", прийшла на прем'єру свого нового фільму у вишуканому образі. Зірка вдягнула квітковий топ від Balmain, який мав одночасно прекрасний і містичний вигляд.

Артистка виклала світлини в Instagram.

Читайте також:

Сідні Свіні заворожила вбранням від Balmain на прем'єрі "Проклятої діви"

Американська акторка, яка знімалась у токсичному серіалі "Ейфорія" і романтичній комедії "Люблю тебе ненавидіти", запрем'єрила свій новий фільм. Вона прийшла у вишуканому вбранні на показ психологічного фільму жахів "Проклята діва" у Лос-Анджелесі.

Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/
Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/

Сідні Свіні зіграла у цьому фільмі головну роль чорниці, втім на захід прийшла досить оголена. Її груди ледве прикривав скульптурний білий топ від Balmain. Він нагадував скульптуру рук, які тримають букет із квітів і винограду. 

Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/
Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/

Стилісти скомбінували унікальну модель від іменитого бренду з  чорними штанями-палацо. Щоб додати містичності образу, візажисти вклали волосся зірки назад і залишили максимально природний макіяж. Втім, не обійшлось без діамантів — вони сяяли на золотих сережках Сідні.

Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram/immaculatemovie/
Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram/immaculatemovie/

На прем'єру також завітала родина акторки: її мама і дві бабусі, які також знімались у стрічці в образах черниць.

Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/
Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/
Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/
Акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/

Про що фільм "Проклята діва"

У католицький жіночий монастир потрапляє нова черниця, яку і зіграла Сідні Свіні. Вона щиро вірить у Бога і приїхала сюди, щоб присвятити йому життя. 

Втім, вона відразу помічає дивні речі. Її самопочуття погіршується, і невдовзі вона дізнається, що вагітна. Це стає для неї випробуванням, і найголовніше — вона намагається зрозуміти, хто батько дитини? Бог, диявол чи існує третя сила...

Нагадаємо, акторка Сідні Свіні прийшла практично оголена на прем'єру фільму в Австралії. Також вона розповідала про проблеми під час зйомок "Ейфорії" — її покусав павук.

Голлівуд
закордонні зірки
акторка
Сідні Свіні
"Ейфорія"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство