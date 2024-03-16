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Обольстительная звезда "Эйфории" впечатлила скульптурным топом из цветов на премьере фильма ужасов

16 марта 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Обольстительная звезда "Эйфории" впечатлила скульптурным топом из цветов на премьере фильма ужасов
Американская актриса Сидни Суини на премьере фильма "Проклятая дева". Фото: instagram/immaculatemovie/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актриса Сидни Суини, ставшая популярной после съемок в сериале "Эйфория", пришла на премьеру своего нового фильма в изысканном образе. Звезда надела цветочный топ от Balmain, который выглядел одновременно прекрасно и мистически.

Артистка выложила фотографии в Instagram.

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Американская актриса, которая снималась в токсическом сериале "Эйфория" и романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть", представила свой новый фильм. Она пришла в изысканном наряде на показ психологического ужастика "Проклятая дева" в Лос-Анджелесе.

Актриса Сидни Свиньи. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/
Актриса Сидни Суини. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/

Сидни Суини сыграла в этом фильме главную роль монахини, однако на мероприятие пришла довольно обнаженная. Ее грудь едва прикрывал скульптурный белый топ от Balmain. Он напоминал скульптуру рук, держащих букет из цветов и винограда.

Актриса Сидни Свиньи. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/
Актриса Сидни Суини. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/

Стилисты скомбинировали уникальную модель от именитого бренда с черными брюками-палаццо. Чтобы добавить мистичности образу, визажисты уложили волосы звезды назад и оставили максимально естественный макияж. Впрочем, не обошлось без бриллиантов — они сияли на золотых серьгах Сидни.

Актриса Сидни Свиньи. Фото: instagram/immaculatemovie/
Актриса Сидни Суини. Фото: instagram/immaculatemovie/

Премьеру также посетила семья актрисы: ее мама и две бабушки, которые также снимались в картине в образах монахинь.

Актриса Сидни Свиньи. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/
Актриса Сидни Суини. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/
Актриса Сидни Свиньи. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/
Актриса Сидни Суини. Фото: instagram.com/sydney_sweeney/

О чем фильм "Проклятая дева"

В католический женский монастырь попадает новая монахиня, которую и сыграла Сидни Суини. Она искренне верит в Бога и приехала сюда, чтобы посвятить ему жизнь.

Впрочем, она сразу замечает странные вещи. Ее самочувствие ухудшается, и вскоре она узнает, что беременна. Это становится для нее испытанием, и самое главное — она пытается понять, кто отец ребенка? Бог, дьявол ли третья сила...

Напомним, актриса Сидни Суини пришла практически обнаженная на премьеру фильма в Австралии. Также она рассказывала о проблемах во время съемок "Эйфории" — ее покусал паук.

Голливуд
зарубежные звезды
актриса
Сидни Суини
"Эйфорія"

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