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Зрадниця MARUV спонсорує вбивства українців

12 березня 2024 20:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зрадниця MARUV спонсорує вбивства українців
Співачка MARUV. Фото: instagram.com/maruvofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Співачка Maruv (справжнє ім'я — Ганна Корсун), яка народилась в Україні, фінансує вбивства земляків. Зрадниця публікує свої пісні на російських стрімінгових платформах, які сплачують податки до бюджету РФ. 

Про це повідомляє телеграм-канал "Molfar про OSINT".

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MARUV
Співачка MARUV. Фото: instagram.com/maruvofficial/

В той час, коли земляки MARUV гинуть від російських ракет та дронів, співачка розважає жителів країни-агресорки своїми піснями.

Артистка завантажує свої пісні на російську стрімінгову платформу Yandex Music та отримує гроші за їх прослуховування.

Зрадниця MARUV спонсорує вбивства українців - фото 2
Співачка MARUV cпонсорує вбивства українців. Фото: скриншот Yandex Music

Частину коштів від завантажених MARUV пісень російські стрімінгові платформи спрямовують на сплату податків країни-агресорки. Ці кошти Росія використовує для оплати шахедів та ракет, якими атакує Україну.

Лише за 2022 рік на Yandex Music зрадниця могла заробити щонайменше 337 тисяч рублів, а у 2023 році ця сума перевищила 466 тисяч рублів.

Вона також досі не розірвала контракт із російським лейблом Warner Music Russia.

MARUV вважає, що музика поза політикою

На початку війни MARUV вагітною опинилася в Києві. Згодом вона зникла з медіа, проте стало відомо що вона спочатку виїхала до Туреччини, а згодом до Британії. З часом співачка зрозуміла, що стала нецікава своїм землякам, тож тепер намагається повернути свою популярність у Росії.

Артистка вважає, що музика "внє палітікі", та блокує свою сторінку в Instagram від українців.

Нагадаємо, ми раніше писали, що блогер Беспалов висміяв MARUV за іспанську пісню. 

Також ми повідомляли про те, що українська співачка MARUV знялася для російського глянцю. 

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